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Страны ОПЕК+ с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи
Страны ОПЕК+ с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи - 01.05.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт,... | 01.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-01T00:59+0300
2025-05-01T00:59+0300
2025-05-01T00:59+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи на 253 тысячи баррелей в сутки.
В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом фактически допустимый уровень добычи вырастет на 253 тысячи баррелей в сутки.
План дальнейшего увеличения добычи восемь "добровольцев" отдельно от остальных членов ОПЕК+ планируют обсудить в понедельник, 5 мая.
При этом для всех стран ОПЕК+ продолжают действовать квоты суммарно на 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в ограничениях Иран, Венесуэлу и Ливию. Но с апреля они постепенно, в течение полутора лет, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Что же касается "добровольных" сокращений добычи, то ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи рассчитано на полтора года.
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нефть, иран, венесуэла, ливия, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, ЛИВИЯ, ОПЕК
Страны ОПЕК+ с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи
Страны ОПЕК+ с 1 мая увеличивают предельный уровень добычи на 253 тысячи баррелей в сутки
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи на 253 тысячи баррелей в сутки.
В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом фактически допустимый уровень добычи вырастет на 253 тысячи баррелей в сутки.
План дальнейшего увеличения добычи восемь "добровольцев" отдельно от остальных членов ОПЕК+ планируют обсудить в понедельник, 5 мая.
При этом для всех стран ОПЕК+ продолжают действовать квоты суммарно на 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в ограничениях Иран, Венесуэлу и Ливию. Но с апреля они постепенно, в течение полутора лет, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
Что же касается "добровольных" сокращений добычи, то ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи рассчитано на полтора года.