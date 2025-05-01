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Трамп заявил, что обеспечил инвестиции в США в восемь раз больше Байдена

Трамп заявил, что обеспечил инвестиции в США в восемь раз больше Байдена - 01.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что обеспечил инвестиции в США в восемь раз больше Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что по... | 01.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-01T00:41+0300

2025-05-01T00:41+0300

2025-05-01T00:41+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 1 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что за свои первые 100 дней пребывания у власти смог обеспечить инвестиции в страну на уровне 8 триллионов долларов, что по его данным в 8 раз превышает достижение предыдущей администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года. "Компании, представленные в этой комнате, суммарно объявили о двух триллионах долларов инвестиций, а всего мы имеем близко к восьми триллионам долларов", - сказал он на встрече в Белом доме, посвященной развитию американской экономики. Подводя итоги своим первым ста дням пребывания у власти, Трамп выразил уверенность в том, что в истории США никогда не было подобного результата. "Если вы посмотрите на прошлую администрацию, то возможно за четыре года они добились меньше одного, а мы сделали почти восемь", - отметил американский лидер. Трамп добавил, что в следующие два месяца США перейдут отметку в 8 триллионов долларов объявленных инвестиций с момента его прихода к власти.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден