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Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора
Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора - 02.05.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора
С мая 2025 года в России начнут действовать новые правила расчета утильсбора. Мера позволит бороться со схемами по занижению платежей. Из-за нововведения... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T02:02+0300
2025-05-02T02:02+0300
утилизационный сбор на автомобили
бизнес
минпромторг
авто
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. С мая 2025 года в России начнут действовать новые правила расчета утильсбора. Мера позволит бороться со схемами по занижению платежей. Из-за нововведения автомобили могут подорожать на 20-30%, рассказал агентству "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.С 1 мая в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Отменяется ранее действующая формула, где учитывались НДС и другие поправочные коэффициенты, и вводится новая."Минпромторг вводит новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, - пояснил эксперт.При расчете будет учитываться средняя стоимость транспортного средства, указанная в справочнике Минпромторга.Новая формула выглядит так:Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.Например, раньше на границе в Киргизии порой удавалось существенно снизить стоимость автомобиля по сравнению с его реальной рыночной ценой.“Теперь, допустим, человек по каким-то причинам заплатил в Киргизии за автомобиль 2 тысячи евро. В справочнике Минпромторга рыночная цена этого транспортного средства составляет 12 тысяч евро. Таким образом, нужно платить разницу. Только надо документально подтвердить, что вы заплатили реально эти 2 тысячи евро - то есть, договор купли-продажи, какие-то подтверждающие документы”, - пояснил юрист.Расчет в таком случае будет осуществляться следующим образом:“От 12 тысяч евро, то есть цены, указанной в справочнике Минпромторга, отнимается 2 тысячи евро, которые были заплачены в Киргизии. Получается 10 тысяч евро. Сумма умножается на поправочный коэффициент 0,5 и плюсуется действующая ставка утильсбора. Допустим, это 5 200 рублей. Вот так будет считаться утилизационный сбор”, - рассказал Воропаев.По оценке эксперта, из-за нового порядка расчета автомобили могут подорожать на 20-30%.
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утилизационный сбор на автомобили, бизнес, минпромторг, авто
утилизационный сбор на автомобили, Бизнес, Минпромторг, Авто
02:02 02.05.2025
 
Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора

Юрист Воропаев: из-за новых правил расчета утильсбора машины подорожают на 30%

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. С мая 2025 года в России начнут действовать новые правила расчета утильсбора. Мера позволит бороться со схемами по занижению платежей. Из-за нововведения автомобили могут подорожать на 20-30%, рассказал агентству "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.
С 1 мая в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Отменяется ранее действующая формула, где учитывались НДС и другие поправочные коэффициенты, и вводится новая.
"Минпромторг вводит новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, - пояснил эксперт.
При расчете будет учитываться средняя стоимость транспортного средства, указанная в справочнике Минпромторга.
Новая формула выглядит так:
Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.
  • УСед - сумма рассчитанного утилизационного сбора в соответствии
    ‎с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств;
  • Рс - средняя стоимость транспортного средства, содержащегося в Перечне автомобилей;
  • Сз - сумма затрат плательщика на покупку транспортного средства до уплаты утильсбора в РФ;
  • Кп – поправочный коэффициент.
Например, раньше на границе в Киргизии порой удавалось существенно снизить стоимость автомобиля по сравнению с его реальной рыночной ценой.
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“Теперь, допустим, человек по каким-то причинам заплатил в Киргизии за автомобиль 2 тысячи евро. В справочнике Минпромторга рыночная цена этого транспортного средства составляет 12 тысяч евро. Таким образом, нужно платить разницу. Только надо документально подтвердить, что вы заплатили реально эти 2 тысячи евро - то есть, договор купли-продажи, какие-то подтверждающие документы”, - пояснил юрист.
Расчет в таком случае будет осуществляться следующим образом:
“От 12 тысяч евро, то есть цены, указанной в справочнике Минпромторга, отнимается 2 тысячи евро, которые были заплачены в Киргизии. Получается 10 тысяч евро. Сумма умножается на поправочный коэффициент 0,5 и плюсуется действующая ставка утильсбора. Допустим, это 5 200 рублей. Вот так будет считаться утилизационный сбор”, - рассказал Воропаев.
По оценке эксперта, из-за нового порядка расчета автомобили могут подорожать на 20-30%.
 
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