https://1prime.ru/20250502/avto-856921868.html

Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора

Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора - 02.05.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подорожании авто из-за пересчета утильсбора

С мая 2025 года в России начнут действовать новые правила расчета утильсбора. Мера позволит бороться со схемами по занижению платежей. Из-за нововведения... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T02:02+0300

2025-05-02T02:02+0300

2025-05-02T02:02+0300

утилизационный сбор на автомобили

бизнес

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. С мая 2025 года в России начнут действовать новые правила расчета утильсбора. Мера позволит бороться со схемами по занижению платежей. Из-за нововведения автомобили могут подорожать на 20-30%, рассказал агентству "Прайм" автоюрист Лев Воропаев.С 1 мая в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Отменяется ранее действующая формула, где учитывались НДС и другие поправочные коэффициенты, и вводится новая."Минпромторг вводит новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, - пояснил эксперт.При расчете будет учитываться средняя стоимость транспортного средства, указанная в справочнике Минпромторга.Новая формула выглядит так:Утилизационный сбор = УСед + (Рс – Cз) * 0,5.Например, раньше на границе в Киргизии порой удавалось существенно снизить стоимость автомобиля по сравнению с его реальной рыночной ценой.“Теперь, допустим, человек по каким-то причинам заплатил в Киргизии за автомобиль 2 тысячи евро. В справочнике Минпромторга рыночная цена этого транспортного средства составляет 12 тысяч евро. Таким образом, нужно платить разницу. Только надо документально подтвердить, что вы заплатили реально эти 2 тысячи евро - то есть, договор купли-продажи, какие-то подтверждающие документы”, - пояснил юрист.Расчет в таком случае будет осуществляться следующим образом:“От 12 тысяч евро, то есть цены, указанной в справочнике Минпромторга, отнимается 2 тысячи евро, которые были заплачены в Киргизии. Получается 10 тысяч евро. Сумма умножается на поправочный коэффициент 0,5 и плюсуется действующая ставка утильсбора. Допустим, это 5 200 рублей. Вот так будет считаться утилизационный сбор”, - рассказал Воропаев.По оценке эксперта, из-за нового порядка расчета автомобили могут подорожать на 20-30%.

https://1prime.ru/20240807/utilsbor-850711833.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

утилизационный сбор на автомобили, бизнес, минпромторг, авто