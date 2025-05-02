https://1prime.ru/20250502/avto-857228742.html

Назван топ-5 самых долговечных авто

Назван топ-5 самых долговечных авто - 02.05.2025, ПРАЙМ

Назван топ-5 самых долговечных авто

Портал AutoNews составил список из пяти "автомобилей-миллионников", способных без труда преодолевать большие расстояния. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:34+0300

2025-05-02T14:34+0300

2025-05-02T14:42+0300

авто

toyota

москвич

bmw

hyundai

land rover

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/03/855409851_0:118:1278:837_1920x0_80_0_0_b020c7e6bbb97b6dd04294aaeaeaff9a.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Портал AutoNews составил список из пяти "автомобилей-миллионников", способных без труда преодолевать большие расстояния.Первым списке портал поставил пикап Toyota Tundra 2014 года выпуска. Как отмечает портал, американец Вик Шепард проехал на нем более 1,6 миллиона километров (1 миллион миль), столкнувшись лишь с необходимостью замены генератора и расходных материалов. Ремонт коробки передач потребовался только на пробеге 1,2 миллиона километров (780 тысяч миль).Вторым "миллионником" стал советский "Москвич-2140" 1976 года выпуска, принадлежавший немцу Герхарду Шотту. К 2017 году он проехал на нем 1 миллион километров, называя автомобиль "неубиваемым", пишет AutoNews. Однако, из-за износа пришлось заменить родной 75-сильный двигатель. Более миллиона километров проехал и BMW 325iS, принадлежавший компании Mobil. В 1990-х годах этот автомобиль участвовал в эксперименте и преодолел 1 миллион километров на стенде, а не в реальных дорожных условиях. На это ушло четыре года, отметил портал.Невероятную надежность продемонстрировала и Hyundai Elantra 2013 года выпуска. Американка Фарра Хейнс, работая водителем-экспедитором, наездила на этом седане более 2,6 миллиона километров (1,6 миллиона миль). В благодарность компания Hyundai подарила ей новую Elantra 2019 года и специальные номерные рамки с надписью "1 million miles club".Замыкает пятерку внедорожник Land Rover Discovery, проехавший по России 1 миллион километров. Как сообщил AutoNews, с момента участия в ралли-рейдах Camel Trophy в 1990-х годах и до использования в качестве повседневного автомобиля председателем Национального оргкомитета гонки, этот внедорожник исколесил практически всю страну.

https://1prime.ru/20250430/moshenniki-857178226.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, toyota, москвич, bmw, hyundai, land rover