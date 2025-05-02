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Назван топ-5 самых долговечных авто - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Назван топ-5 самых долговечных авто
Назван топ-5 самых долговечных авто - 02.05.2025, ПРАЙМ
Назван топ-5 самых долговечных авто
Портал AutoNews составил список из пяти "автомобилей-миллионников", способных без труда преодолевать большие расстояния. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:34+0300
2025-05-02T14:42+0300
авто
toyota
москвич
bmw
hyundai
land rover
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Портал AutoNews составил список из пяти "автомобилей-миллионников", способных без труда преодолевать большие расстояния.Первым списке портал поставил пикап Toyota Tundra 2014 года выпуска. Как отмечает портал, американец Вик Шепард проехал на нем более 1,6 миллиона километров (1 миллион миль), столкнувшись лишь с необходимостью замены генератора и расходных материалов. Ремонт коробки передач потребовался только на пробеге 1,2 миллиона километров (780 тысяч миль).Вторым "миллионником" стал советский "Москвич-2140" 1976 года выпуска, принадлежавший немцу Герхарду Шотту. К 2017 году он проехал на нем 1 миллион километров, называя автомобиль "неубиваемым", пишет AutoNews. Однако, из-за износа пришлось заменить родной 75-сильный двигатель. Более миллиона километров проехал и BMW 325iS, принадлежавший компании Mobil. В 1990-х годах этот автомобиль участвовал в эксперименте и преодолел 1 миллион километров на стенде, а не в реальных дорожных условиях. На это ушло четыре года, отметил портал.Невероятную надежность продемонстрировала и Hyundai Elantra 2013 года выпуска. Американка Фарра Хейнс, работая водителем-экспедитором, наездила на этом седане более 2,6 миллиона километров (1,6 миллиона миль). В благодарность компания Hyundai подарила ей новую Elantra 2019 года и специальные номерные рамки с надписью "1 million miles club".Замыкает пятерку внедорожник Land Rover Discovery, проехавший по России 1 миллион километров. Как сообщил AutoNews, с момента участия в ралли-рейдах Camel Trophy в 1990-х годах и до использования в качестве повседневного автомобиля председателем Национального оргкомитета гонки, этот внедорожник исколесил практически всю страну.
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авто, toyota, москвич, bmw, hyundai, land rover
Авто, Toyota, Москвич, BMW, Hyundai, Land Rover
14:34 02.05.2025 (обновлено: 14:42 02.05.2025)
 
Назван топ-5 самых долговечных авто

AutoNews: Самыми долговечными авто оказались Toyota Tundra и "Москвич-2140"

© Фото : AvitoАвтомобиль Москвич-2140 1987 года
Автомобиль Москвич-2140 1987 года - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : Avito
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Портал AutoNews составил список из пяти "автомобилей-миллионников", способных без труда преодолевать большие расстояния.
Первым списке портал поставил пикап Toyota Tundra 2014 года выпуска. Как отмечает портал, американец Вик Шепард проехал на нем более 1,6 миллиона километров (1 миллион миль), столкнувшись лишь с необходимостью замены генератора и расходных материалов. Ремонт коробки передач потребовался только на пробеге 1,2 миллиона километров (780 тысяч миль).
Вторым "миллионником" стал советский "Москвич-2140" 1976 года выпуска, принадлежавший немцу Герхарду Шотту. К 2017 году он проехал на нем 1 миллион километров, называя автомобиль "неубиваемым", пишет AutoNews. Однако, из-за износа пришлось заменить родной 75-сильный двигатель.
Более миллиона километров проехал и BMW 325iS, принадлежавший компании Mobil. В 1990-х годах этот автомобиль участвовал в эксперименте и преодолел 1 миллион километров на стенде, а не в реальных дорожных условиях. На это ушло четыре года, отметил портал.
Невероятную надежность продемонстрировала и Hyundai Elantra 2013 года выпуска. Американка Фарра Хейнс, работая водителем-экспедитором, наездила на этом седане более 2,6 миллиона километров (1,6 миллиона миль). В благодарность компания Hyundai подарила ей новую Elantra 2019 года и специальные номерные рамки с надписью "1 million miles club".
Замыкает пятерку внедорожник Land Rover Discovery, проехавший по России 1 миллион километров. Как сообщил AutoNews, с момента участия в ралли-рейдах Camel Trophy в 1990-х годах и до использования в качестве повседневного автомобиля председателем Национального оргкомитета гонки, этот внедорожник исколесил практически всю страну.
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