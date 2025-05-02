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Турция намерена снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа

Турция намерена снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа - 02.05.2025, ПРАЙМ

Турция намерена снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика рассчитывает снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа и стать глобальным игроком в... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T15:43+0300

2025-05-02T15:43+0300

2025-05-02T15:43+0300

энергетика

нефть

газ

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 2 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика рассчитывает снизить зависимость от энергопоставок из-за рубежа и стать глобальным игроком в области разведки природного газа и нефти. "Турция занимает стратегическое место в глобальном энергетическом уравнении благодаря своим природным ресурсам, географическому положению и близости к запасам углеводородов. С Божьей помощью мы сделаем Турцию глобальным игроком в области разведки природного газа и нефти", - заявил турецкий лидер, выступая в пятницу на Стамбульском саммите по природным ресурсам, его выступление транслируют местные телеканалы. По его словам, "благодаря работам на месторождении в Габаре суточная добыча нефти в Турции побила рекорд, превысив 135 тысяч баррелей по состоянию на конец марта 2025 года". "На сегодняшний день в Габаре было произведено более 26 миллионов баррелей нефти общей стоимостью около 2 миллиардов долларов", - сказал он. "…Наша зависимость от иностранных энергоносителей снизится, и появятся новые возможности для трудоустройства", - добавил турецкий лидер.

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нефть, газ, турция, реджеп тайип эрдоган