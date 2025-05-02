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Вагенкнехт объяснила, кто заплатит за проигранный конфликт на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Вагенкнехт объяснила, кто заплатит за проигранный конфликт на Украине
Вагенкнехт объяснила, кто заплатит за проигранный конфликт на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
Вагенкнехт объяснила, кто заплатит за проигранный конфликт на Украине
Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы то, что она не предпринимала... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T22:52+0300
2025-05-02T22:52+0300
спецоперация на украине
сара вагенкнехт
конфликт на украине
европа
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы то, что она не предпринимала дипломатических усилий и будет вынуждена платить за проигранный конфликт, в том время как США обеспечили себе доступ к ресурсам Украины. "США обеспечивают себе доступ к украинским сырьевым ресурсам. А я думала, что для опирающегося на ценности Запада всегда были важны только свободы и демократия? Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну", - написала Вагенкнехт в соцсети X. Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
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сара вагенкнехт, конфликт на украине, европа
Спецоперация на Украине, Сара Вагенкнехт, Конфликт на Украине, ЕВРОПА
22:52 02.05.2025
 
Вагенкнехт объяснила, кто заплатит за проигранный конфликт на Украине

Вагенкнехт: Европе придется платить за проигранный конфликт на Украине

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала большой ошибкой Европы то, что она не предпринимала дипломатических усилий и будет вынуждена платить за проигранный конфликт, в том время как США обеспечили себе доступ к ресурсам Украины.
"США обеспечивают себе доступ к украинским сырьевым ресурсам. А я думала, что для опирающегося на ценности Запада всегда были важны только свободы и демократия? Большой ошибкой Европы является то, что она сама активно не проявила дипломатических усилий и теперь ей придется платить по счетам за проигранную опосредованную войну", - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
Вагенкнехт выступила за возобновление поставок газа из России
8 апреля, 15:27
Минфин США ранее заявил, что США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи Киеву, например, системами ПВО, в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
 
Спецоперация на УкраинеСара ВагенкнехтКонфликт на УкраинеЕВРОПА
 
 
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