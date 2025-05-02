https://1prime.ru/20250502/neft-857229058.html

Число буровых установок в мире за апрель сократилось на 4,1%

Число буровых установок в мире за апрель сократилось на 4,1% - 02.05.2025, ПРАЙМ

Число буровых установок в мире за апрель сократилось на 4,1%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за апрель сократилось к марту на 69, или на 4,1%, до 1616 единиц, свидетельствуют... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:39+0300

2025-05-02T14:39+0300

2025-05-02T14:39+0300

энергетика

нефть

газ

нефтегазовое оборудование

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за апрель сократилось к марту на 69, или на 4,1%, до 1616 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых уменьшилось при этом на 110, или на 6,4%. В США, согласно данным компании, показатель снизился на 6 единиц, до 586 агрегатов, в Канаде - упал на 56, до 138 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке снизилось на 1, до 130, в Европе - поднялось на 5, до 126 установок, в Африке - осталось на отметке в 97 единиц. На Ближнем Востоке показатель уменьшился на 4, до 335, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - снизился на 8, до 203 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

https://1prime.ru/20250502/gaz-857226001.html

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нефть, газ, нефтегазовое оборудование