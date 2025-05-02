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Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса
Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса - 02.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на сохраняющейся неопределенности вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:55+0300
2025-05-02T14:55+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на сохраняющейся неопределенности вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,71%, до 61,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 58,79 доллара. "Стремление нефтяных цен к росту, вероятно, сталкивается с препятствиями, что указывает на сохранение обеспокоенности относительно динамики мирового спроса, которая усиливается готовностью Саудовской Аравии согласиться на снижение цен, чтобы вернуть долю на рынке", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот-Хансен (Ole Sloth Hansen). Кроме того, страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи на 253 тысячи баррелей в сутки. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидают, что страны примут решение еще об одном увеличении объема добычи.
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нефть, рынки, опек
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК
14:55 02.05.2025
 
Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса

Цены на нефть падают в пятницу на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг спроса

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на сохраняющейся неопределенности вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,71%, до 61,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 58,79 доллара.
"Стремление нефтяных цен к росту, вероятно, сталкивается с препятствиями, что указывает на сохранение обеспокоенности относительно динамики мирового спроса, которая усиливается готовностью Саудовской Аравии согласиться на снижение цен, чтобы вернуть долю на рынке", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот-Хансен (Ole Sloth Hansen).
Кроме того, страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи на 253 тысячи баррелей в сутки. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидают, что страны примут решение еще об одном увеличении объема добычи.
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