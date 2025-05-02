https://1prime.ru/20250502/neft-857229271.html

Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса

Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса - 02.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается на фоне неопределенности вокруг мирового спроса

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на сохраняющейся неопределенности вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:55+0300

2025-05-02T14:55+0300

2025-05-02T14:55+0300

экономика

нефть

рынки

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются на сохраняющейся неопределенности вокруг спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.49 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,71%, до 61,69 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 58,79 доллара. "Стремление нефтяных цен к росту, вероятно, сталкивается с препятствиями, что указывает на сохранение обеспокоенности относительно динамики мирового спроса, которая усиливается готовностью Саудовской Аравии согласиться на снижение цен, чтобы вернуть долю на рынке", - сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот-Хансен (Ole Sloth Hansen). Кроме того, страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - с 1 мая увеличивают свой предельный уровень добычи на 253 тысячи баррелей в сутки. Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, ожидают, что страны примут решение еще об одном увеличении объема добычи.

https://1prime.ru/20250502/gaz-857226001.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынки, опек