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Цены на нефть идут вниз

Цены на нефть идут вниз - 02.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть идут вниз

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на фоне новостей вокруг переноса заседания "добровольцев" ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T18:18+0300

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются на фоне новостей вокруг переноса заседания "добровольцев" ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.58 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,19%, до 61,39 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 58,42 доллара. Ранее в пятницу агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегатов, что заседание восьми "добровольцев" ОПЕК+ по обсуждению уровня добычи в июне было перенесено с 5 мая на субботу, 3 мая. Большинство опрошенных агентством трейдеров ожидают очередного увеличения ими добычи. В начале апреля восемь "добровольцев" - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Теперь "добровольцы" ОПЕК+, помимо плановых заседаний мониторингового комитета альянса раз в два месяца и встреч всех министров каждые полгода, решили собираться отдельно ежемесячно. Так, на встрече в мае они пообещали обсудить объемы нефтепроизводства на июнь. У 8 из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно отменяются же ограничения, введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи рассчитано на полтора года.

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торги, нефть, цены