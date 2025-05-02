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Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года

Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года - 02.05.2025, ПРАЙМ

Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T05:32+0300

2025-05-02T05:32+0300

2025-05-02T05:32+0300

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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. "Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году", - заявил Рубио в интервью Fox News. В марте Рубио заявлял, что США считают очевидным, что Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года. Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024 года он также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе этого года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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