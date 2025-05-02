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Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года
Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года - 02.05.2025, ПРАЙМ
Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T05:32+0300
2025-05-02T05:32+0300
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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. "Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году", - заявил Рубио в интервью Fox News. В марте Рубио заявлял, что США считают очевидным, что Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года. Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024 года он также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе этого года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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россия, мировая экономика, украина, сша, крым, марк рубио, владимир путин, владимир зеленский, fox news, совбез
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, КРЫМ, Марк Рубио, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Fox News, Совбез
05:32 02.05.2025
 
Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам 2014 года

Госсекретарь США Рубио: Украина не сможет вернуться к границам 2014 года

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ВАШИНГТОН, 2 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться к границам, существовавшим до 2014 года.
"Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году", - заявил Рубио в интервью Fox News.
В марте Рубио заявлял, что США считают очевидным, что Украине будет "очень сложно" вернуться к границам 2014 года.
Владимир Зеленский в конце апреля признал, что Украина не сможет вернуть Крым военным путем. В ноябре 2024 года он также признавал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отмечая, что у страны нет для этого сил.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе этого года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАКРЫММарк РубиоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийFox NewsСовбез
 
 
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