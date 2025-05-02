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В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ночную атаку беспилотников ВСУ на город самой массированной комбинированной в 2025 году, в результате работы ПВО... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T11:23+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ночную атаку беспилотников ВСУ на город самой массированной комбинированной в 2025 году, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал. "Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году", - написал Развожаев в своем Telegram канале. По всем целям военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, несколько морских дронов в акватории, написал он. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, добавил губернатор. Он сообщил, что этой атакой ВСУ хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать, но у противника это не получилось. Развожаев вновь попросил доверять официальной информации, а не анонимным Telegram-каналам.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, СИМФЕРОПОЛЬ, Михаил Развожаев, ВСУ
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ
Губернатор Развожаев: благодаря ПВО была отражена самая массированная атака дронов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ночную атаку беспилотников ВСУ на город самой массированной комбинированной в 2025 году, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал.
"Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году", - написал Развожаев в своем Telegram канале.
По всем целям военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, несколько морских дронов в акватории, написал он.
Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, добавил губернатор.
Он сообщил, что этой атакой ВСУ хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать, но у противника это не получилось. Развожаев вновь попросил доверять официальной информации, а не анонимным Telegram-каналам.
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