Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ - 02.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250502/sevastopol-857224642.html
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ - 02.05.2025, ПРАЙМ
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ночную атаку беспилотников ВСУ на город самой массированной комбинированной в 2025 году, в результате работы ПВО... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T11:23+0300
2025-05-02T11:23+0300
спецоперация на украине
россия
севастополь
симферополь
михаил развожаев
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/30/841803019_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_24c9177027dfa0b672e87c2ea4734aa4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ночную атаку беспилотников ВСУ на город самой массированной комбинированной в 2025 году, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал. "Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году", - написал Развожаев в своем Telegram канале. По всем целям военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, несколько морских дронов в акватории, написал он. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, добавил губернатор. Он сообщил, что этой атакой ВСУ хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать, но у противника это не получилось. Развожаев вновь попросил доверять официальной информации, а не анонимным Telegram-каналам.
https://1prime.ru/20250501/vsu-857210852.html
севастополь
симферополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84180/30/841803019_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_8eb029e8f539e498323d7d002d1316b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, севастополь, симферополь, михаил развожаев, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, СИМФЕРОПОЛЬ, Михаил Развожаев, ВСУ
11:23 02.05.2025
 
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ

Губернатор Развожаев: благодаря ПВО была отражена самая массированная атака дронов ВСУ

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ночную атаку беспилотников ВСУ на город самой массированной комбинированной в 2025 году, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал.
"Благодарю силы ПВО и наш флот, которые этой ночью отразили самую массированную комбинированную атаку на Севастополь в этом году", - написал Развожаев в своем Telegram канале.
По всем целям военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю, несколько морских дронов в акватории, написал он.
Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, добавил губернатор.
Он сообщил, что этой атакой ВСУ хотели испортить майские праздники не только жителям полуострова, но и туристам, которые приехали отдыхать, но у противника это не получилось. Развожаев вновь попросил доверять официальной информации, а не анонимным Telegram-каналам.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Власти Херсонщины сообщили подробности об атаке ВСУ на рынок в Алешках
Вчера, 16:20
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСЕВАСТОПОЛЬСИМФЕРОПОЛЬМихаил РазвожаевВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала