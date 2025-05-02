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Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине
Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:28+0300
2025-05-02T14:28+0300
спецоперация на украине
сша
конфликт на украине
россия
урегулирование
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.В частности, говоря об урегулировании украинского конфликта, она заявила: "Мы (США - прим. ред.) не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи". При этом Брюс подчеркнула, что "теперь работа должна вестись между двумя сторонами".Вместе с тем она пояснила, что Соединенные Штаты не самоустраняются и продолжат прилагать усилия по урегулированию украинского конфликта, но теперь, по ее словам, настал момент, когда Россия и Украина должны в инициативном порядке выступить со своими "конкретными идеями" по разрешению ситуации.Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что на текущий момент позиции Москвы и Киева слишком далеки, после чего отметил, что Украина не сможет вернуться в границы до 2014 года.
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сша, конфликт на украине, россия, урегулирование
Спецоперация на Украине, США, Конфликт на Украине, РОССИЯ, урегулирование
14:28 02.05.2025
 
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине

Госдеп: США больше не будут играть роль посредника между Россией и Украиной

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : U.S. State Department
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.
В частности, говоря об урегулировании украинского конфликта, она заявила: "Мы (США - прим. ред.) не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи".
При этом Брюс подчеркнула, что "теперь работа должна вестись между двумя сторонами".
Вместе с тем она пояснила, что Соединенные Штаты не самоустраняются и продолжат прилагать усилия по урегулированию украинского конфликта, но теперь, по ее словам, настал момент, когда Россия и Украина должны в инициативном порядке выступить со своими "конкретными идеями" по разрешению ситуации.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине
27 апреля, 17:09
Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что на текущий момент позиции Москвы и Киева слишком далеки, после чего отметил, что Украина не сможет вернуться в границы до 2014 года.
 
Спецоперация на УкраинеСШАКонфликт на УкраинеРОССИЯурегулирование
 
 
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