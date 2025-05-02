https://1prime.ru/20250502/svo-857228610.html
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине
Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T14:28+0300
2025-05-02T14:28+0300
2025-05-02T14:28+0300
спецоперация на украине
сша
конфликт на украине
россия
урегулирование
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_0:98:2520:1516_1920x0_80_0_0_91d5d0406a87c68c00b44ba9431c64f7.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.В частности, говоря об урегулировании украинского конфликта, она заявила: "Мы (США - прим. ред.) не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи". При этом Брюс подчеркнула, что "теперь работа должна вестись между двумя сторонами".Вместе с тем она пояснила, что Соединенные Штаты не самоустраняются и продолжат прилагать усилия по урегулированию украинского конфликта, но теперь, по ее словам, настал момент, когда Россия и Украина должны в инициативном порядке выступить со своими "конкретными идеями" по разрешению ситуации.Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что на текущий момент позиции Москвы и Киева слишком далеки, после чего отметил, что Украина не сможет вернуться в границы до 2014 года.
https://1prime.ru/20250427/rubio-857064974.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/21/827852153_289:0:2520:1673_1920x0_80_0_0_096729af630be04158b7f07d5a8a0ec7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, конфликт на украине, россия, урегулирование
Спецоперация на Украине, США, Конфликт на Украине, РОССИЯ, урегулирование
Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине
Госдеп: США больше не будут играть роль посредника между Россией и Украиной
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге
для СМИ официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.
В частности, говоря об урегулировании украинского конфликта, она заявила: "Мы (США - прим. ред.) не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи".
При этом Брюс подчеркнула, что "теперь работа должна вестись между двумя сторонами".
Вместе с тем она пояснила, что Соединенные Штаты не самоустраняются и продолжат прилагать усилия по урегулированию украинского конфликта, но теперь, по ее словам, настал момент, когда Россия и Украина должны в инициативном порядке выступить со своими "конкретными идеями" по разрешению ситуации.
Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине
Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что на текущий момент позиции Москвы и Киева слишком далеки, после чего отметил, что Украина не сможет вернуться в границы до 2014 года.