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Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине

Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине - 02.05.2025, ПРАЙМ

Госдеп: США отказываются от роли посредника в конфликте на Украине

Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T14:28+0300

2025-05-02T14:28+0300

2025-05-02T14:28+0300

спецоперация на украине

сша

конфликт на украине

россия

урегулирование

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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты отказываются от посредничества между Москвой и Киевом. С таким заявлением выступила на брифинге для СМИ официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс.В частности, говоря об урегулировании украинского конфликта, она заявила: "Мы (США - прим. ред.) не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи". При этом Брюс подчеркнула, что "теперь работа должна вестись между двумя сторонами".Вместе с тем она пояснила, что Соединенные Штаты не самоустраняются и продолжат прилагать усилия по урегулированию украинского конфликта, но теперь, по ее словам, настал момент, когда Россия и Украина должны в инициативном порядке выступить со своими "конкретными идеями" по разрешению ситуации.Ранее глава Госдепа Марко Рубио заявил телеканалу Fox News, что на текущий момент позиции Москвы и Киева слишком далеки, после чего отметил, что Украина не сможет вернуться в границы до 2014 года.

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сша, конфликт на украине, россия, урегулирование