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Разведка США сообщила об изменении целей России на Украине, передает CNN
Разведка США сообщила об изменении целей России на Украине, передает CNN - 02.05.2025, ПРАЙМ
Разведка США сообщила об изменении целей России на Украине, передает CNN
Есть основания считать, что российское руководство пересмотрело свои цели в украинском конфликте, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T17:15+0300
2025-05-02T17:15+0300
2025-05-02T17:17+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Есть основания считать, что российское руководство пересмотрело свои цели в украинском конфликте, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с данными разведок Соединенных Штатов и других государств Запада.Как сообщают источники телеканала, российские власти решили сосредоточить усилия на расширении и укреплении контроля над уже занятыми ВС РФ территориями, а также на более активной поддержке экономики, что может объясняться стремлением Кремля улучшить взаимоотношения с Вашингтоном.Вместе с тем Российская Федерация, по данным источников CNN, не собирается отказываться от "максималистских военных планов", в том числе предусматривающих установление контроля над новыми территориями Украины. В этой связи телеканал напоминает, что разведслужбы США неоднократно предупреждали Белый дом о таких планах России.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель российского лидера Владимира Путина заключается в решении задач, которые ставились в начале спецоперации на Украине. "Мы должны обеспечить наши национальные интересы",— отметил Песков.
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cnn, россия, цели, конфликт на украине
Спецоперация на Украине, CNN, РОССИЯ, Цели, Конфликт на Украине
Разведка США сообщила об изменении целей России на Украине, передает CNN
CNN: западная разведка сообщила об изменении целей России на Украине
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ.
Есть основания считать, что российское руководство пересмотрело свои цели в украинском конфликте, утверждает телеканал CNN
, ссылаясь на источники, знакомые с данными разведок Соединенных Штатов и других государств Запада.
Как сообщают источники телеканала, российские власти решили сосредоточить усилия на расширении и укреплении контроля над уже занятыми ВС РФ территориями, а также на более активной поддержке экономики, что может объясняться стремлением Кремля улучшить взаимоотношения с Вашингтоном.
Вместе с тем Российская Федерация, по данным источников CNN, не собирается отказываться от "максималистских военных планов", в том числе предусматривающих установление контроля над новыми территориями Украины. В этой связи телеканал напоминает, что разведслужбы США неоднократно предупреждали Белый дом о таких планах России.
Разведка Германии заявила о возможности ввода российских танков в Эстонию
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель российского лидера Владимира Путина заключается в решении задач, которые ставились в начале спецоперации на Украине. "Мы должны обеспечить наши национальные интересы",— отметил Песков.