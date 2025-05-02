https://1prime.ru/20250502/svo-857231369.html

Разведка США сообщила об изменении целей России на Украине, передает CNN

Разведка США сообщила об изменении целей России на Украине, передает CNN - 02.05.2025, ПРАЙМ

Разведка США сообщила об изменении целей России на Украине, передает CNN

Есть основания считать, что российское руководство пересмотрело свои цели в украинском конфликте, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T17:15+0300

2025-05-02T17:15+0300

2025-05-02T17:17+0300

спецоперация на украине

cnn

россия

цели

конфликт на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Есть основания считать, что российское руководство пересмотрело свои цели в украинском конфликте, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с данными разведок Соединенных Штатов и других государств Запада.Как сообщают источники телеканала, российские власти решили сосредоточить усилия на расширении и укреплении контроля над уже занятыми ВС РФ территориями, а также на более активной поддержке экономики, что может объясняться стремлением Кремля улучшить взаимоотношения с Вашингтоном.Вместе с тем Российская Федерация, по данным источников CNN, не собирается отказываться от "максималистских военных планов", в том числе предусматривающих установление контроля над новыми территориями Украины. В этой связи телеканал напоминает, что разведслужбы США неоднократно предупреждали Белый дом о таких планах России.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главная цель российского лидера Владимира Путина заключается в решении задач, которые ставились в начале спецоперации на Украине. "Мы должны обеспечить наши национальные интересы",— отметил Песков.

https://1prime.ru/20250409/tanki-856532655.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

cnn, россия, цели, конфликт на украине