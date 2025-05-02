https://1prime.ru/20250502/svo-857233701.html

Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя

Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя - 02.05.2025, ПРАЙМ

Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя, чтобы понять, что никакие атаки не изменят того,... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T19:25+0300

2025-05-02T19:25+0300

2025-05-02T19:25+0300

спецоперация на украине

госдума

севастополь

атака

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя, чтобы понять, что никакие атаки не изменят того, что город был и навсегда останется символом крепости русского духа. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку беспилотников ВСУ на город, предпринятую в ночь на 2 мая, самой массированной комбинированной в 2025 году. По его словам, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал. "Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все ещё в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это - одна из причин атаки", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Севастополь был, есть и навсегда будет символом крепости русского духа и никакие провокации Зеленского и ВСУ этого не изменят.

https://1prime.ru/20250502/sevastopol-857224642.html

севастополь

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госдума, севастополь, атака, владимир зеленский