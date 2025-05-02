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Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя
Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя - 02.05.2025, ПРАЙМ
Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя, чтобы понять, что никакие атаки не изменят того,... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T19:25+0300
2025-05-02T19:25+0300
спецоперация на украине
госдума
севастополь
атака
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя, чтобы понять, что никакие атаки не изменят того, что город был и навсегда останется символом крепости русского духа. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку беспилотников ВСУ на город, предпринятую в ночь на 2 мая, самой массированной комбинированной в 2025 году. По его словам, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал. "Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все ещё в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это - одна из причин атаки", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Севастополь был, есть и навсегда будет символом крепости русского духа и никакие провокации Зеленского и ВСУ этого не изменят.
https://1prime.ru/20250502/sevastopol-857224642.html
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госдума, севастополь, атака, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Госдума, СЕВАСТОПОЛЬ, атака, Владимир Зеленский
19:25 02.05.2025
 
Зеленскому посоветовали выучить историю Севастополя

Депутат Госдумы Белик посоветовал Зеленскому выучить историю Севастополя

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Севастополь
 Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что Владимиру Зеленскому стоит выучить историю Севастополя, чтобы понять, что никакие атаки не изменят того, что город был и навсегда останется символом крепости русского духа.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал атаку беспилотников ВСУ на город, предпринятую в ночь на 2 мая, самой массированной комбинированной в 2025 году. По его словам, в результате работы ПВО атака отражена, никто не пострадал.
"Массированными атаками киевский режим пытается показать, что они все ещё в силе, но это заблуждение. Плохо учили историю нашего города, вот и тратят впустую вооружения. Впрочем, ведь Зеленский очень хочет испортить нам День Победы. И это - одна из причин атаки", - сказал Белик РИА Новости.
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
В Севастополе ночью отразили самую массированную комбинированную атаку ВСУ
11:23
По его словам, Севастополь был, есть и навсегда будет символом крепости русского духа и никакие провокации Зеленского и ВСУ этого не изменят.
 
Спецоперация на УкраинеГосдумаСЕВАСТОПОЛЬатакаВладимир Зеленский
 
 
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