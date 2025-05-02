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"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250502/svo-857235916.html
"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа
"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа
Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T23:09+0300
2025-05-02T23:10+0300
спецоперация на украине
сша
дональд трамп
конфликт на украине
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к установлению мира на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Таким образом он прокомментировал решение Трампа о поставке Киеву дополнительной военной продукции."США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона", - написал эксперт. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают войну с Российской Федерацией с помощью Украины, "невзирая на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту".Вместе с тем Берлетик заявил, что показные усилия Соединенных Штатов по установлению мира на Украине были лишь уловкой.Как накануне сообщалось в материале издания Kyiv Post, Белый дом одобрил поставку Киеву военной продукции на $50 млн.
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сша, дональд трамп, конфликт на украине
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, Конфликт на Украине
23:09 02.05.2025 (обновлено: 23:10 02.05.2025)
 
"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа

Экс-морпех Берлетик обвинил Трампа в продолжении прокси-войны против России

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к установлению мира на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.
Таким образом он прокомментировал решение Трампа о поставке Киеву дополнительной военной продукции.
"США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона", - написал эксперт.
При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают войну с Российской Федерацией с помощью Украины, "невзирая на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту".
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа
15:22
Вместе с тем Берлетик заявил, что показные усилия Соединенных Штатов по установлению мира на Украине были лишь уловкой.
Как накануне сообщалось в материале издания Kyiv Post, Белый дом одобрил поставку Киеву военной продукции на $50 млн.
 
Спецоперация на УкраинеСШАДональд ТрампКонфликт на Украине
 
 
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