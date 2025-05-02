https://1prime.ru/20250502/svo-857235916.html

"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа

"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ

"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа

Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к... | 02.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-02T23:09+0300

2025-05-02T23:09+0300

2025-05-02T23:10+0300

спецоперация на украине

сша

дональд трамп

конфликт на украине

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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к установлению мира на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Таким образом он прокомментировал решение Трампа о поставке Киеву дополнительной военной продукции."США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона", - написал эксперт. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают войну с Российской Федерацией с помощью Украины, "невзирая на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту".Вместе с тем Берлетик заявил, что показные усилия Соединенных Штатов по установлению мира на Украине были лишь уловкой.Как накануне сообщалось в материале издания Kyiv Post, Белый дом одобрил поставку Киеву военной продукции на $50 млн.

https://1prime.ru/20250502/tramp-857229769.html

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сша, дональд трамп, конфликт на украине