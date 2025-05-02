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"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа
"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа - 02.05.2025, ПРАЙМ
"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа
Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к... | 02.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-02T23:09+0300
2025-05-02T23:09+0300
2025-05-02T23:10+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к установлению мира на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.Таким образом он прокомментировал решение Трампа о поставке Киеву дополнительной военной продукции."США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона", - написал эксперт. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают войну с Российской Федерацией с помощью Украины, "невзирая на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту".Вместе с тем Берлетик заявил, что показные усилия Соединенных Штатов по установлению мира на Украине были лишь уловкой.Как накануне сообщалось в материале издания Kyiv Post, Белый дом одобрил поставку Киеву военной продукции на $50 млн.
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сша, дональд трамп, конфликт на украине
Спецоперация на Украине, США, Дональд Трамп, Конфликт на Украине
"Это была уловка". Военные в США пришли в ярость из-за решения Трампа
Экс-морпех Берлетик обвинил Трампа в продолжении прокси-войны против России
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ.
Соединенные Штаты решили продолжить прокси-войну против Российской Федерации, невзирая на задекларированное президентом Дональдом Трампом стремление к установлению мира на Украине. Такое мнение на своей странице в социальной сети X
высказал военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик.
Таким образом он прокомментировал решение Трампа о поставке Киеву дополнительной военной продукции.
"США готовят крупные сделки с Украиной по оружию, подрывая лживые "мирные переговоры" самого Вашингтона", - написал эксперт.
При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают войну с Российской Федерацией с помощью Украины, "невзирая на заявления президента США Дональда Трампа о намерении положить конец конфликту".
"Диссонанс". Политологи раскрыли причины противоречивых заявлений Трампа
Вместе с тем Берлетик заявил, что показные усилия Соединенных Штатов по установлению мира на Украине были лишь уловкой.
Как накануне сообщалось в материале издания Kyiv Post, Белый дом одобрил поставку Киеву военной продукции на $50 млн.