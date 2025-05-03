Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту - 03.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250503/avto-857239164.html
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту - 03.05.2025, ПРАЙМ
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту
Всего за год в Россию благодаря параллельному импорту попало 121 тысяча легковых автомобилей зарубежных брендов. Гендиректор аналитического агентства "Автостат" | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T09:56+0300
2025-05-03T09:56+0300
авто
параллельный импорт
продажа автомобилей
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_a2b038a91abfeb46ed9a14c818af9dcc.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Всего за год в Россию благодаря параллельному импорту попало 121 тысяча легковых автомобилей зарубежных брендов. Гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков составил топ-10 популярных авто, доступных благодаря этой схеме."По различным схемам альтернативного импорта в Россию ввозят автомобили как глобальных, так и некоторых китайских брендов. Общий объем продаж новых легковых автомобилей глобальных брендов (без китайских) в 2024 году составил 121 тыс. штук", — написал Целиков.Согласно данным эксперта, самыми популярными автомобилями, ввезенными в Россию по параллельному импорту в 2024 году, стали Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4. В десятку самых популярных моделей также вошли кроссоверы Kia Sportage и Seltos, седан Hyundai Elantra, кроссоверы Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq и внедорожник Toyota Land Cruiser 300.Помимо этого в "Автостате" отметили снижение объема параллельного импорта в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом.
https://1prime.ru/20250502/avto-857228742.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83195/38/831953893_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_ab44cf0f15992dcad940a9899307b13a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, параллельный импорт, продажа автомобилей, россия
Авто, параллельный импорт, продажа автомобилей, РОССИЯ
09:56 03.05.2025
 
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту

Автостат: Hyundai Tuscon стал самым популярным авто для параллельного импорта в Россию

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Всего за год в Россию благодаря параллельному импорту попало 121 тысяча легковых автомобилей зарубежных брендов. Гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков составил топ-10 популярных авто, доступных благодаря этой схеме.
"По различным схемам альтернативного импорта в Россию ввозят автомобили как глобальных, так и некоторых китайских брендов. Общий объем продаж новых легковых автомобилей глобальных брендов (без китайских) в 2024 году составил 121 тыс. штук", — написал Целиков.
Согласно данным эксперта, самыми популярными автомобилями, ввезенными в Россию по параллельному импорту в 2024 году, стали Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4.
В десятку самых популярных моделей также вошли кроссоверы Kia Sportage и Seltos, седан Hyundai Elantra, кроссоверы Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq и внедорожник Toyota Land Cruiser 300.
Помимо этого в "Автостате" отметили снижение объема параллельного импорта в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом.
Автомобиль Москвич-2140 1987 года - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Назван топ-5 самых долговечных авто
Вчера, 14:34
 
Автопараллельный импортпродажа автомобилейРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала