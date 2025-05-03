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Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту - 03.05.2025, ПРАЙМ
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту
Всего за год в Россию благодаря параллельному импорту попало 121 тысяча легковых автомобилей зарубежных брендов. Гендиректор аналитического агентства "Автостат" | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T09:56+0300
2025-05-03T09:56+0300
2025-05-03T09:56+0300
авто
параллельный импорт
продажа автомобилей
россия
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Всего за год в Россию благодаря параллельному импорту попало 121 тысяча легковых автомобилей зарубежных брендов. Гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков составил топ-10 популярных авто, доступных благодаря этой схеме."По различным схемам альтернативного импорта в Россию ввозят автомобили как глобальных, так и некоторых китайских брендов. Общий объем продаж новых легковых автомобилей глобальных брендов (без китайских) в 2024 году составил 121 тыс. штук", — написал Целиков.Согласно данным эксперта, самыми популярными автомобилями, ввезенными в Россию по параллельному импорту в 2024 году, стали Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4. В десятку самых популярных моделей также вошли кроссоверы Kia Sportage и Seltos, седан Hyundai Elantra, кроссоверы Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq и внедорожник Toyota Land Cruiser 300.Помимо этого в "Автостате" отметили снижение объема параллельного импорта в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом.
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авто, параллельный импорт, продажа автомобилей, россия
Авто, параллельный импорт, продажа автомобилей, РОССИЯ
Назван топ-10 популярных авто для ввоза в Россию по параллельному импорту
Автостат: Hyundai Tuscon стал самым популярным авто для параллельного импорта в Россию
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Всего за год в Россию благодаря параллельному импорту попало 121 тысяча легковых автомобилей зарубежных брендов. Гендиректор аналитического агентства "Автостат"
Сергей Целиков составил топ-10 популярных авто, доступных благодаря этой схеме.
"По различным схемам альтернативного импорта в Россию ввозят автомобили как глобальных, так и некоторых китайских брендов. Общий объем продаж новых легковых автомобилей глобальных брендов (без китайских) в 2024 году составил 121 тыс. штук", — написал Целиков.
Согласно данным эксперта, самыми популярными автомобилями, ввезенными в Россию по параллельному импорту в 2024 году, стали Hyundai Tuscon, Toyota Camry и RAV4.
В десятку самых популярных моделей также вошли кроссоверы Kia Sportage и Seltos, седан Hyundai Elantra, кроссоверы Lexus RX, BMW X5, Skoda Kodiaq и внедорожник Toyota Land Cruiser 300.
Помимо этого в "Автостате" отметили снижение объема параллельного импорта в 2024 году на 25% по сравнению с 2023 годом.
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