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Jaguar Land Rover возобновил поставки в США

Jaguar Land Rover возобновил поставки в США - 03.05.2025, ПРАЙМ

Jaguar Land Rover возобновил поставки в США

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) возобновил экспорт своей продукции в США после его временной приостановки в связи с введением Вашингтоном... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T15:58+0300

2025-05-03T15:58+0300

2025-05-03T15:58+0300

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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) возобновил экспорт своей продукции в США после его временной приостановки в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей, сообщила в субботу газета Times. В начале апреля JLR сообщил о приостановке на месяц экспорта в США для оценки последствий новых пошлин. "Jaguar Land Rover возобновил поставки машин в Соединенные Штаты", - говорится в статье. Первая партия автомобилей была отправлена в США в минувшую среду, пишет Times. Решение вновь начать поставлять автомобили в США может означать, что производитель принял тот факт, что американским покупателям придется платить больше за его продукцию, отмечает газета. Американские пошлины могут добавить к стоимости самой дешевой модели JLR почти 12,5 тысячи долларов, если все последствия торговой политики США будут переложены на плечи потребителей, сказано в материале. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о пошлине в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.

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jlr, бизнес, авто, сша, пошлины