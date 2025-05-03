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В Европе приостановили эксплуатацию семи самолетов Boeing 787
В Европе приостановили эксплуатацию семи самолетов Boeing 787 - 03.05.2025, ПРАЙМ
В Европе приостановили эксплуатацию семи самолетов Boeing 787
Нидерландская авиакомпания KLM вывела из эксплуатации семь своих самолетов Boeing 787 из-за технической проблемы, связанной с компонентом, который используется... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T20:19+0300
2025-05-03T20:19+0300
2025-05-03T20:20+0300
происшествия
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boeing 787 dreamliner
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ГААГА, 3 мая - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM вывела из эксплуатации семь своих самолетов Boeing 787 из-за технической проблемы, связанной с компонентом, который используется для заправки, пишет NL Times. Авиакомпания была вынуждена отменить три межконтинентальных рейса после того, как обнаружила, что процедура подготовки заправочных средств не была соблюдена должным образом. "Хоть угрозы безопасности нет, семь самолетов будут выведены из эксплуатации и пройдут ускоренное техническое обслуживание", - приводит издание заявление KLM. Ситуация с отменой полетов затронула почти 650 пассажиров. Отмененные рейсы включали маршруты в Мехико, Чикаго и Портленд.
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klm, boeing 787 dreamliner, эксплуатация
Происшествия, KLM, Boeing 787 Dreamliner, эксплуатация
В Европе приостановили эксплуатацию семи самолетов Boeing 787
NL Times: KLM приостановила эксплуатацию семи Boeing 787 из-за неполадок
ГААГА, 3 мая - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM вывела из эксплуатации семь своих самолетов Boeing 787 из-за технической проблемы, связанной с компонентом, который используется для заправки, пишет NL Times.
Авиакомпания была вынуждена отменить три межконтинентальных рейса после того, как обнаружила, что процедура подготовки заправочных средств не была соблюдена должным образом.
"Хоть угрозы безопасности нет, семь самолетов будут выведены из эксплуатации и пройдут ускоренное техническое обслуживание", - приводит издание заявление KLM.
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Ситуация с отменой полетов затронула почти 650 пассажиров. Отмененные рейсы включали маршруты в Мехико, Чикаго и Портленд.