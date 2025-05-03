https://1prime.ru/20250503/boeing-857249100.html

В Европе приостановили эксплуатацию семи самолетов Boeing 787

В Европе приостановили эксплуатацию семи самолетов Boeing 787 - 03.05.2025, ПРАЙМ

В Европе приостановили эксплуатацию семи самолетов Boeing 787

Нидерландская авиакомпания KLM вывела из эксплуатации семь своих самолетов Boeing 787 из-за технической проблемы, связанной с компонентом, который используется... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T20:19+0300

2025-05-03T20:19+0300

2025-05-03T20:20+0300

происшествия

klm

boeing 787 dreamliner

эксплуатация

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ГААГА, 3 мая - ПРАЙМ. Нидерландская авиакомпания KLM вывела из эксплуатации семь своих самолетов Boeing 787 из-за технической проблемы, связанной с компонентом, который используется для заправки, пишет NL Times. Авиакомпания была вынуждена отменить три межконтинентальных рейса после того, как обнаружила, что процедура подготовки заправочных средств не была соблюдена должным образом. "Хоть угрозы безопасности нет, семь самолетов будут выведены из эксплуатации и пройдут ускоренное техническое обслуживание", - приводит издание заявление KLM. Ситуация с отменой полетов затронула почти 650 пассажиров. Отмененные рейсы включали маршруты в Мехико, Чикаго и Портленд.

https://1prime.ru/20250416/boeing-856745291.html

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klm, boeing 787 dreamliner, эксплуатация