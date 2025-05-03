https://1prime.ru/20250503/nakazanie-857248824.html

Дачников предупредили о наказании за выращивание запрещенных растений

Дачников предупредили о наказании за выращивание запрещенных растений - 03.05.2025, ПРАЙМ

Дачников предупредили о наказании за выращивание запрещенных растений

Выращивание дачниками запрещенных растений и грибов может привести к административной, а также уголовной ответственности, рассказал директор департамента защиты | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T19:57+0300

2025-05-03T19:57+0300

2025-05-03T19:58+0300

происшествия

роскачество

дача

наказание

растения

грибы

наркотики

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Выращивание дачниками запрещенных растений и грибов может привести к административной, а также уголовной ответственности, рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. "Незаконное выращивание или культивирование растений и грибов повлечет за собой наказание, зависящее от серьезности нарушения. Культивирование запрещенных культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях - ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет", - рассказал Поздняков. Он отметил, что особо суровое наказание предполагается в случаях, если запрещенные растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном или особо крупном размерах. При этом, размеры могут разниться и зависят от вида растения или гриба. "Например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук", - уточнил эксперт. Все более популярной становится посадка грибов на садовых и дачных участках, и в связи с этим в Роскачестве напомнили, что законодательно запрещено выращивание более чем 200 видов грибов, содержащих наркотические соединения. "Выращивание от 20 плодовых тел за один раз будет считаться культивированием в крупном размере, а от 200 плодовых тел — в особо крупном размере", — отметил директор департамента. В организации напомнили, что список растений и грибов, которые нельзя выращивать на садовом участке, зафиксирован в постановлении правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации".

https://1prime.ru/20250329/roskachestvo-856212604.html

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роскачество, дача, наказание, растения, грибы, наркотики