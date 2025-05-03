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Восемь стран ОПЕК+ согласятся на увеличение добычи нефти в июне, пишут СМИ
Восемь стран ОПЕК+ согласятся на увеличение добычи нефти в июне, пишут СМИ - 03.05.2025, ПРАЙМ
Восемь стран ОПЕК+ согласятся на увеличение добычи нефти в июне, пишут СМИ
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T13:30+0300
2025-05-03T13:30+0300
2025-05-03T13:30+0300
энергетика
нефть
опек
добыча нефти
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - на встрече в субботу согласятся на увеличение добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июне, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. "Восемь стран ОПЕК+, встреча которых состоится в субботу, согласятся на дальнейшее ускоренное повышение добычи нефти в июне на 411 тысяч баррелей в день, сообщил Рейтеру источник незадолго до онлайн-встречи стран", - говорится в сообщении агентства. Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу. В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
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нефть, опек, добыча нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, добыча нефти
Восемь стран ОПЕК+ согласятся на увеличение добычи нефти в июне, пишут СМИ
Reuters: страны ОПЕК+ согласятся на увеличение добычи нефти в июне на 411 тысяч баррелей
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - на встрече в субботу согласятся на увеличение добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июне, передает агентство Reuters
со ссылкой на источник.
"Восемь стран ОПЕК+, встреча которых состоится в субботу, согласятся на дальнейшее ускоренное повышение добычи нефти в июне на 411 тысяч баррелей в день, сообщил Рейтеру источник незадолго до онлайн-встречи стран", - говорится в сообщении агентства.
Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу.
В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Страны ОПЕК+ планируют новое увеличение нефтедобычи, передает Bloomberg