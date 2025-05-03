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Страны ОПЕК+ 1 июня обсудят объем добычи нефти на июль

Страны ОПЕК+ 1 июня обсудят объем добычи нефти на июль - 03.05.2025, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ 1 июня обсудят объем добычи нефти на июль

Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T14:43+0300

2025-05-03T14:43+0300

2025-05-03T14:43+0300

энергетика

нефть

опек

добыча нефти

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - планируют 1 июня обсудить объем добычи нефти на июль, говорится в коммюнике ОПЕК. Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу. "Восемь стран ОПЕК+ будут проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Восемь стран встретятся 1 июня, чтобы принять решение об уровне добычи в июле", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК. В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.

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нефть, опек, добыча нефти