https://1prime.ru/20250503/neft-857243024.html
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне - 03.05.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T15:00+0300
2025-05-03T15:00+0300
2025-05-03T15:00+0300
энергетика
нефть
опек
добыча нефти
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК. Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу. "В соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц увеличат добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июне 2025 года с уровня добычи мая 2025 года", - говорится в сообщении ОПЕК. В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
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нефть, опек, добыча нефти
Энергетика, Нефть, ОПЕК, добыча нефти
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в июне
ОПЕК: члены альянса увеличат предельный уровень добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - увеличат предельный уровень добычи нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки от уровня мая, следует из сообщения, опубликованного ОПЕК.
Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу.
"В соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, о начале постепенного и гибкого возврата к добровольным корректировкам в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года, восемь стран-участниц увеличат добычу на 411 тысяч баррелей в сутки в июне 2025 года с уровня добычи мая 2025 года", - говорится в сообщении ОПЕК.
В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Страны ОПЕК+ 1 июня обсудят объем добычи нефти на июль