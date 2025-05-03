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Новак оценил влияние торговых войн на спрос на нефть

Новак оценил влияние торговых войн на спрос на нефть - 03.05.2025, ПРАЙМ

Новак оценил влияние торговых войн на спрос на нефть

Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T15:24+0300

2025-05-03T15:24+0300

2025-05-03T15:47+0300

энергетика

нефть

александр новак

опек

россия

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Экономический рост в мире на фоне торговых войн в 2025 году будет ниже, что скажется на спросе на нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы наблюдаем торговые войны между странами, снижение темпов экономического роста. И по прогнозам многих аналитиков, в мире экономический рост в этом году будет ниже первоначальных прогнозов, что также будет влиять на обеспечение спроса", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя решение ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти в июне.Новак отметил, что и Россия, и Саудовская Аравия, и ОАЭ, и Кувейт могли бы гораздо больше добывать нефти."И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако мы сдерживаем добычу", - добавил Новак.Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. По расчетам РИА Новости, с учетом плана по компенсациям, добыча сможет вырасти от уровня текущего месяца на 359 тысяч баррелей в сутки.У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.

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нефть, александр новак, опек, россия