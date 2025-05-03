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Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи
Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи - 03.05.2025, ПРАЙМ
Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи
Вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи и плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства. | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T15:30+0300
2025-05-03T16:01+0300
энергетика
опек
александр новак
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи и плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства."Еще раз хотел бы обратиться ко всем странам о том, чтобы вносили и могли обеспечить свой равноправный вклад в то, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения. И здесь важно соблюдать уровни добычи, обеспечивать график компенсации недовыполнения добровольных сокращений. Я к этому призываю еще раз", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. По расчетам РИА Новости, с учетом плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, добыча сможет вырасти от уровня текущего месяца на 359 тысяч баррелей в сутки.У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Одновременно с увеличением предельного уровня производства восьмерка "добровольцев" также придерживается графика компенсаций недовыполнения сокращений, представленного в секретариат ОПЕК.
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опек, александр новак, нефть, добыча нефти
Энергетика, ОПЕК, Александр Новак, Нефть, добыча нефти
15:30 03.05.2025 (обновлено: 16:01 03.05.2025)
 
Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи

Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению плана по компенсациям перепроизводства

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал страны ОПЕК+ к соблюдению ограничений нефтедобычи и плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства.
"Еще раз хотел бы обратиться ко всем странам о том, чтобы вносили и могли обеспечить свой равноправный вклад в то, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения. И здесь важно соблюдать уровни добычи, обеспечивать график компенсации недовыполнения добровольных сокращений. Я к этому призываю еще раз", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в субботу ОПЕК+ сообщил, что увеличит добычу нефти в июне еще на 411 тысяч баррелей в сутки после аналогичного увеличения в мае. По расчетам РИА Новости, с учетом плана по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, добыча сможет вырасти от уровня текущего месяца на 359 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Одновременно с увеличением предельного уровня производства восьмерка "добровольцев" также придерживается графика компенсаций недовыполнения сокращений, представленного в секретариат ОПЕК.
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ЭнергетикаОПЕКАлександр НовакНефтьдобыча нефти
 
 
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