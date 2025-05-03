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Страны ОПЕК+ подтвердили приверженность стабильности мирового рынка нефти
Страны ОПЕК+ подтвердили приверженность стабильности мирового рынка нефти - 03.05.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ подтвердили приверженность стабильности мирового рынка нефти
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу, подтверждают приверженность стабильности... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T14:53+0300
2025-05-03T14:53+0300
2025-05-03T14:53+0300
энергетика
нефть
опек
добыча нефти
мировой нефтяной рынок
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу, подтверждают приверженность стабильности мирового нефтяного рынка, основанного на текущих здоровых фундаментальных показателях, говорится в коммюнике ОПЕК. Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу. "Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают свою приверженность стабильности рынка на основе текущих здоровых фундаментальных показателей рынка нефти и корректируют добычу в сторону увеличения", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК. В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь. У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
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нефть, опек, добыча нефти, мировой нефтяной рынок
Энергетика, Нефть, ОПЕК, добыча нефти, мировой нефтяной рынок
Страны ОПЕК+ подтвердили приверженность стабильности мирового рынка нефти
ОПЕК+: страны альянса оценили мировой нефтяной рынок как здоровый
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу, подтверждают приверженность стабильности мирового нефтяного рынка, основанного на текущих здоровых фундаментальных показателях, говорится в коммюнике ОПЕК.
Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на субботу.
"Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтверждают свою приверженность стабильности рынка на основе текущих здоровых фундаментальных показателей рынка нефти и корректируют добычу в сторону увеличения", - говорится в сообщении на сайте ОПЕК.
В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
Страны ОПЕК+ 1 июня обсудят объем добычи нефти на июль