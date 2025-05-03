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Европа хочет и не хочет прекращать импорт оружия из США, пишет Newsweek - 03.05.2025, ПРАЙМ
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Европа хочет и не хочет прекращать импорт оружия из США, пишет Newsweek
Европа хочет и не хочет прекращать импорт оружия из США, пишет Newsweek - 03.05.2025, ПРАЙМ
Европа хочет и не хочет прекращать импорт оружия из США, пишет Newsweek
Страны Европы хотят избавиться от зависимости от США в поставках оружия, но не желают полностью прекращать его импорт из Соединенных Штатов, сообщает журнал... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T18:53+0300
2025-05-03T19:00+0300
вооружения
европа
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны Европы хотят избавиться от зависимости от США в поставках оружия, но не желают полностью прекращать его импорт из Соединенных Штатов, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на европейский военный источник. "Существует желание по возможности избавить Европу от зависимости от США, но не полностью прекращать доступ к импорту из США", - говорится в сообщении издания. Как следует из публикации журнала, в частности, в этой связи европейские страны работают над созданием истребителей шестого поколения. В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F-2, а в Италии и Великобритании - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей в мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries - для Японии, BAE Systems Plc - для Великобритании, Leonardo SpA - для Италии. В марте 2024 года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны. Газета Times со ссылкой на британскую оборонную компанию 21 апреля написала, что Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство взрывчатого вещества гексогена, который используется в снарядах "натовского" калибра в 155 миллиметров.
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европа, оружие, импорт, сша
Вооружения, ЕВРОПА, оружие, импорт, США
18:53 03.05.2025 (обновлено: 19:00 03.05.2025)
 
Европа хочет и не хочет прекращать импорт оружия из США, пишет Newsweek

Newsweek: Европа не хочет полностью прекращать импорт американского оружия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны Европы хотят избавиться от зависимости от США в поставках оружия, но не желают полностью прекращать его импорт из Соединенных Штатов, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на европейский военный источник.
"Существует желание по возможности избавить Европу от зависимости от США, но не полностью прекращать доступ к импорту из США", - говорится в сообщении издания.
Как следует из публикации журнала, в частности, в этой связи европейские страны работают над созданием истребителей шестого поколения.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Великобритании договорились о совместной разработке к 2035 году истребителя нового поколения в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Program). В Японии он должен заменить F-2, а в Италии и Великобритании - Eurofighter Typhoon. Ожидается, что этот самолет станет одним из самых передовых истребителей в мире. Он будет оснащен мощным радаром, который сможет предоставить в 10 тысяч раз больше данных, чем существующие системы. Основными подрядчиками в проекте выступают Mitsubishi Heavy Industries - для Японии, BAE Systems Plc - для Великобритании, Leonardo SpA - для Италии. В марте 2024 года кабинет министров Японии одобрил смягчение норм экспорта оборонного оборудования, что позволит стране поставлять истребители нового поколения, разработанные совместно с Великобританией и Италией, в третьи страны.
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Газета Times со ссылкой на британскую оборонную компанию 21 апреля написала, что Великобритания в рамках усилий по ликвидации зависимости от США и Франции в области производства боеприпасов намерена значительно увеличить производство взрывчатого вещества гексогена, который используется в снарядах "натовского" калибра в 155 миллиметров.
 
ВооруженияЕВРОПАоружиеимпортСША
 
 
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