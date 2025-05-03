https://1prime.ru/20250503/provokatsiya-857248694.html

"В Киеве может не наступить 10 мая". Украину предупредили насчет провокаций

"В Киеве может не наступить 10 мая". Украину предупредили насчет провокаций - 03.05.2025, ПРАЙМ

"В Киеве может не наступить 10 мая". Украину предупредили насчет провокаций

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае реальной провокации на День Победы со стороны Украины никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10... | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T19:50+0300

2025-05-03T19:50+0300

2025-05-03T20:02+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

день победы

провокация

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае реальной провокации на День Победы со стороны Украины никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая, и лидер киевского режима Владимир Зеленский это понимает. "Гнида понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", - написал Медведев в своём Telegram-канале. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима. Россия по решению президента РФ объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Предыдущее - пасхальное - перемирие режим Зеленского тоже нарушал, хотя до его начала, после публичных колебаний, все же согласился с ним. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. МО РФ позднее сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.

https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857240935.html

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украина, владимир зеленский, день победы, провокация, дмитрий медведев