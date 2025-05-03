https://1prime.ru/20250503/strany-857236881.html
Страны ОПЕК+ обсудят целевые уровни производства нефти на июнь
Страны ОПЕК+ обсудят целевые уровни производства нефти на июнь - 03.05.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ обсудят целевые уровни производства нефти на июнь
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт,... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T00:21+0300
2025-05-03T00:21+0300
2025-05-03T00:21+0300
энергетика
нефть
экономика
опек
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в субботу обсудят целевые уровни производства нефти на июнь.
Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на 3 мая.
В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
По данным агентства Рейтер, ускорение наращивания добычи может продолжиться и в следующем месяце. При этом ОПЕК+ не раз подчеркивал, что может приостановить или отменить выход из добровольных ограничений.
Решение альянса нарастить добычу нефти с апреля продиктовано прежде всего стремлением сохранить свою долю рынка в эпоху торговых войн, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического центра брокера Mind Money Игорь Исаев. По его оценкам, альянс вернется к сокращениям, если ситуация на рынке перейдет к значимому профициту.
При этом Исаев отметил, что в текущих экспертных прогнозах, которые предполагают, что спрос на нефть в мире в ближайшей перспективе будет меньше предложения, не учитывается такой фактор, как ускорение объемов строительства дата-центров (ЦОД) в связи с активно набирающей обороты революцией ИИ. "Дата-центры - весьма энергозатратные объекты, которые по определению не могут работать от источников возобновляемой электроэнергии, характеризующихся низкими мощностями", - добавил эксперт.
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нефть, опек
Энергетика, Нефть, Экономика, ОПЕК
Страны ОПЕК+ обсудят целевые уровни производства нефти на июнь
Страны ОПЕК+ обсудят целевые уровни производства нефти на июнь
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам ограничения на добычу - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в субботу обсудят целевые уровни производства нефти на июнь.
Ранее "добровольцы" планировали встретиться 5 мая, но затем перенесли встречу на 3 мая.
В начале апреля эти восемь участников альянса объявили об ускорении в мае в три раза отхода от ряда ограничений и увеличении добычи за месяц сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Вскоре страны также представили в секретариат ОПЕК обновленный график компенсации превышения своих целевых квот. По расчетам РИА Новости, с их учетом в мае фактически допустимый уровень добычи вырос на 253 тысячи баррелей в сутки. Страны пообещали позднее обсудить объемы нефтепроизводства на июнь.
У восьми из 19 участников соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые действуют до конца 2026 года. Постепенно же отменяются ограничения, введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона баррелей. До объявления об ускорении выхода из них планировалось, что увеличение добычи займет полтора года.
По данным агентства Рейтер, ускорение наращивания добычи может продолжиться и в следующем месяце. При этом ОПЕК+ не раз подчеркивал, что может приостановить или отменить выход из добровольных ограничений.
Решение альянса нарастить добычу нефти с апреля продиктовано прежде всего стремлением сохранить свою долю рынка в эпоху торговых войн, прокомментировал РИА Новости руководитель аналитического центра брокера Mind Money Игорь Исаев. По его оценкам, альянс вернется к сокращениям, если ситуация на рынке перейдет к значимому профициту.
При этом Исаев отметил, что в текущих экспертных прогнозах, которые предполагают, что спрос на нефть в мире в ближайшей перспективе будет меньше предложения, не учитывается такой фактор, как ускорение объемов строительства дата-центров (ЦОД) в связи с активно набирающей обороты революцией ИИ. "Дата-центры - весьма энергозатратные объекты, которые по определению не могут работать от источников возобновляемой электроэнергии, характеризующихся низкими мощностями", - добавил эксперт.