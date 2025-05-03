https://1prime.ru/20250503/tramp-857251106.html

"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США

"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США - 03.05.2025, ПРАЙМ

"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США

Невзирая на демонстративное стремление американского лидера Дональда Трампа добиться мира на Украине, украинский конфликт стал его войной. Такое мнение на своей | 03.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-03T23:04+0300

2025-05-03T23:04+0300

2025-05-03T23:05+0300

спецоперация на украине

дональд трамп

поставки оружия украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Невзирая на демонстративное стремление американского лидера Дональда Трампа добиться мира на Украине, украинский конфликт стал его войной. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Таким образом он прокомментировал решение Госдепа одобрить контракт на сумму свыше $310 млн на обслуживание истребителей F-16 для Киева. "Неясно, навсегда ли Трамп отказался от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам", - отметил профессор. Но "в любом случае теперь это война Трамп", — заключил он.Ранее в Пентагоне сообщили об одобрении Госдепом контракта на обслуживание F-16 для Украины, согласно которому американская сторона обязалась провести модернизацию истребителей, обучать украинских летчиков, поставлять расходные материалы, комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.

https://1prime.ru/20250502/kontrakt-857236157.html

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дональд трамп, поставки оружия украине, экспертное мнение