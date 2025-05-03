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"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США - 03.05.2025, ПРАЙМ
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"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США
"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США
Невзирая на демонстративное стремление американского лидера Дональда Трампа добиться мира на Украине, украинский конфликт стал его войной. Такое мнение на своей | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T23:04+0300
2025-05-03T23:05+0300
спецоперация на украине
дональд трамп
поставки оружия украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Невзирая на демонстративное стремление американского лидера Дональда Трампа добиться мира на Украине, украинский конфликт стал его войной. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Таким образом он прокомментировал решение Госдепа одобрить контракт на сумму свыше $310 млн на обслуживание истребителей F-16 для Киева. "Неясно, навсегда ли Трамп отказался от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам", - отметил профессор. Но "в любом случае теперь это война Трамп", — заключил он.Ранее в Пентагоне сообщили об одобрении Госдепом контракта на обслуживание F-16 для Украины, согласно которому американская сторона обязалась провести модернизацию истребителей, обучать украинских летчиков, поставлять расходные материалы, комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.
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дональд трамп, поставки оружия украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Дональд Трамп, поставки оружия Украине, экспертное мнение
23:04 03.05.2025 (обновлено: 23:05 03.05.2025)
 
"Война Трампа". В Европе оценили решение президента США

Профессор Гленн Дизен: украинский конфликт стал войной Трампа

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Невзирая на демонстративное стремление американского лидера Дональда Трампа добиться мира на Украине, украинский конфликт стал его войной. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Таким образом он прокомментировал решение Госдепа одобрить контракт на сумму свыше $310 млн на обслуживание истребителей F-16 для Киева.
"Неясно, навсегда ли Трамп отказался от своих амбиций по прекращению прокси-войны или это ограниченная передача, связанная со сделкой по минералам", - отметил профессор.
Но "в любом случае теперь это война Трамп", — заключил он.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2025
Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины
2 мая, 23:31
Ранее в Пентагоне сообщили об одобрении Госдепом контракта на обслуживание F-16 для Украины, согласно которому американская сторона обязалась провести модернизацию истребителей, обучать украинских летчиков, поставлять расходные материалы, комплектующие и наземное оборудование для обслуживания.
 
Спецоперация на УкраинеДональд Трамппоставки оружия Украинеэкспертное мнение
 
 
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