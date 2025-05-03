Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского - 03.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857249236.html
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского
Владимир Зеленский будет только рад, если ВС России в ответ на удар по Москве 9 мая ударят по Киеву - после этого ему поставят больше вооружений, увеличат... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T20:57+0300
2025-05-03T21:10+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
9 мая
москва
киев
удар
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет только рад, если ВС России в ответ на удар по Москве 9 мая ударят по Киеву - после этого ему поставят больше вооружений, увеличат финансирование, и он укрепит свою власть. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков."Зеленский будет счастлив удару по Киеву. Сам он будет где-то в бункере далеко от Киева", - утверждает Марков. По его словам, глава киевского режима "будет счастлив разрушению центра Киева и убийству киевлян", ведь он верит, что чем больше будет убито мирных украинцев, тем, соответственно, больше вооружения получит Украина. "И больше денег Украине и много денег лично ему, Зеленскому", — подчеркнул политолог.Вместе с тем в случае удара по украинской столице Зеленский, как считает Марков, будет гораздо дольше оставаться в глазах Запада легитимным президентом страны. Такая перспектива и мотивирует главу киевского режима сделать все возможное, чтобы 9 мая был нанесен удар по Москве, подытожил политолог.
https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857240935.html
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, 9 мая, москва, киев, удар, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, 9 мая, МОСКВА, Киев, удар, мнение
20:57 03.05.2025 (обновлено: 21:10 03.05.2025)
 
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского

Марков: Зеленский будет счастлив принять удар по Киеву

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет только рад, если ВС России в ответ на удар по Москве 9 мая ударят по Киеву - после этого ему поставят больше вооружений, увеличат финансирование, и он укрепит свою власть. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков.
"Зеленский будет счастлив удару по Киеву. Сам он будет где-то в бункере далеко от Киева", - утверждает Марков.
По его словам, глава киевского режима "будет счастлив разрушению центра Киева и убийству киевлян", ведь он верит, что чем больше будет убито мирных украинцев, тем, соответственно, больше вооружения получит Украина.
"И больше денег Украине и много денег лично ему, Зеленскому", — подчеркнул политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве
12:29
Вместе с тем в случае удара по украинской столице Зеленский, как считает Марков, будет гораздо дольше оставаться в глазах Запада легитимным президентом страны. Такая перспектива и мотивирует главу киевского режима сделать все возможное, чтобы 9 мая был нанесен удар по Москве, подытожил политолог.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Зеленский9 маяМОСКВАКиевудармнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала