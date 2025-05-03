https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857249236.html
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского - 03.05.2025, ПРАЙМ
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского
Владимир Зеленский будет только рад, если ВС России в ответ на удар по Москве 9 мая ударят по Киеву - после этого ему поставят больше вооружений, увеличат... | 03.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-03T20:57+0300
2025-05-03T20:57+0300
2025-05-03T21:10+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
9 мая
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удар
мнение
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет только рад, если ВС России в ответ на удар по Москве 9 мая ударят по Киеву - после этого ему поставят больше вооружений, увеличат финансирование, и он укрепит свою власть. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков."Зеленский будет счастлив удару по Киеву. Сам он будет где-то в бункере далеко от Киева", - утверждает Марков. По его словам, глава киевского режима "будет счастлив разрушению центра Киева и убийству киевлян", ведь он верит, что чем больше будет убито мирных украинцев, тем, соответственно, больше вооружения получит Украина. "И больше денег Украине и много денег лично ему, Зеленскому", — подчеркнул политолог.Вместе с тем в случае удара по украинской столице Зеленский, как считает Марков, будет гораздо дольше оставаться в глазах Запада легитимным президентом страны. Такая перспектива и мотивирует главу киевского режима сделать все возможное, чтобы 9 мая был нанесен удар по Москве, подытожил политолог.
https://1prime.ru/20250503/zelenskiy-857240935.html
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владимир зеленский, 9 мая, москва, киев, удар, мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, 9 мая, МОСКВА, Киев, удар, мнение
"Будет счастлив удару по Киеву". В Москве раскрыли замысел Зеленского
Марков: Зеленский будет счастлив принять удар по Киеву
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский будет только рад, если ВС России в ответ на удар по Москве 9 мая ударят по Киеву - после этого ему поставят больше вооружений, увеличат финансирование, и он укрепит свою власть. Такое мнение в своем Telegram-канале
высказал политолог, глава Института политических исследований Сергей Марков.
"Зеленский будет счастлив удару по Киеву. Сам он будет где-то в бункере далеко от Киева", - утверждает Марков.
По его словам, глава киевского режима "будет счастлив разрушению центра Киева и убийству киевлян", ведь он верит, что чем больше будет убито мирных украинцев, тем, соответственно, больше вооружения получит Украина.
"И больше денег Украине и много денег лично ему, Зеленскому", — подчеркнул политолог.
Зеленский выступил с угрозами к зарубежным гостям парада в Москве
Вместе с тем в случае удара по украинской столице Зеленский, как считает Марков, будет гораздо дольше оставаться в глазах Запада легитимным президентом страны. Такая перспектива и мотивирует главу киевского режима сделать все возможное, чтобы 9 мая был нанесен удар по Москве, подытожил политолог.