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В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Петрозаводска с 15.49 мск, сообщает Росавиация. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T16:40+0300
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происшествия
петрозаводск
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Петрозаводска с 15.49 мск, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 15.49 мск – введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB)", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
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петрозаводск, аэропорт, ограничения
Происшествия, Петрозаводск, аэропорт, ограничения
16:40 04.05.2025 (обновлено: 16:41 04.05.2025)
 
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения

Росавиация: на работу аэропорта Петрозаводска ввели временные ограничения

© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob WrightsmanВоенно-морской самолет P8-A Poseidon с военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл
Военно-морской самолет P8-A Poseidon с военно-морской авиабазы ​​Джексонвилл - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob Wrightsman
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Петрозаводска с 15.49 мск, сообщает Росавиация.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 15.49 мск – введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB)", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
Международный терминал аэропорта Внуково - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
В аэропорту "Внуково" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
10:59
 
ПроисшествияПетрозаводскаэропортограничения
 
 
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