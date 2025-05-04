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В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Петрозаводска с 15.49 мск, сообщает Росавиация. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T16:40+0300
2025-05-04T16:40+0300
2025-05-04T16:41+0300
происшествия
петрозаводск
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Петрозаводска с 15.49 мск, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 15.49 мск – введены на работу аэропорта Петрозаводск (код ИКАО: ULPB)", - говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
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петрозаводск, аэропорт, ограничения
Происшествия, Петрозаводск, аэропорт, ограничения
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения
Росавиация: на работу аэропорта Петрозаводска ввели временные ограничения