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В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 04.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T18:00+0300

2025-05-04T18:00+0300

2025-05-04T18:00+0300

россия

росавиация

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Петрозаводск в 17.35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250504/aeroport-857258830.html

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россия, росавиация