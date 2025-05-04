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В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 04.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T18:00+0300
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2025-05-04T18:00+0300
россия
росавиация
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Петрозаводск в 17.35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.
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россия, росавиация
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Петрозаводска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 17.35 мск в аэропорту Петрозаводска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"В аэропорту Петрозаводск в 17.35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в своем Telegram-канале.
В аэропорту Петрозаводска ввели временные ограничения