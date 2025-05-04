https://1prime.ru/20250504/aeroport-857263596.html
На работу аэропорта в Апатитах ввели временные ограничения
На работу аэропорта в Апатитах ввели временные ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
На работу аэропорта в Апатитах ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта в Апатитах, сообщила Росавиация. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T22:35+0300
2025-05-04T22:35+0300
2025-05-04T22:35+0300
происшествия
апатиты
аэропорт
ограничения
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта в Апатитах, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения были также введены на работу аэропорта Апатиты ("Хибины"; код ИКАО: ULMK)", - сообщила Росавиация.
https://1prime.ru/20250504/aeroporty-857261632.html
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апатиты, аэропорт, ограничения
Происшествия, Апатиты, аэропорт, ограничения
На работу аэропорта в Апатитах ввели временные ограничения
Росавиация: на работу аэропорта в Апатитах ввели временные ограничения