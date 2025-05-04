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Аэропорты и авиакомпании подготовились к празднованию Дня Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Аэропорты и авиакомпании подготовились к празднованию Дня Победы
Аэропорты и авиакомпании подготовились к празднованию Дня Победы - 04.05.2025, ПРАЙМ
Аэропорты и авиакомпании подготовились к празднованию Дня Победы
Крупнейшие аэропорты и авиакомпании России подготовились к празднованию Дня Победы - украсили привокзальные площади и терминалы, проводят специальные акции для... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T03:17+0300
2025-05-04T03:17+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Крупнейшие аэропорты и авиакомпании России подготовились к празднованию Дня Победы - украсили привокзальные площади и терминалы, проводят специальные акции для пассажиров, предоставляют ветеранам бесплатные перелеты, рассказали опрошенные РИА Новости авиагавани и перевозчики. АЭРОПОРТЫ Аэропорт "Шереметьево" празднично оформлен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По разным терминалам расставлены сотни медиаэкранов, знамена Победы украшают привокзальные площади, а транспорт и спецтехника на летном поле украшены праздничными символами. 9 мая в терминалах прозвучат поздравления и песни военных лет, а сотрудники аэропорта поддержат акцию "Георгиевская ленточка". В "Домодедово" рассказали, что с середины апреля в пассажирском терминале размещен праздничный декор: установлены тематические баннеры в здании аэровокзального комплекса и на привокзальной площади, также демонстрируются видеоролики. Аэропорт в период празднования 80-летия Победы обеспечит специальное обслуживание для ветеранов Великой Отечественной войны. С 1 по 12 мая обслуживание ветеранов и сопровождающих в VIP-зале будет осуществляться на безвозмездной основе. Волонтеры приступили с начала мая к работе в пассажирском терминале. Представители молодежных организаций и объединений встречают и сопровождают ветеранов и гостей, прибывающих на торжества, а также раздают желающим георгиевские ленточки. Сотрудники аэропорта также поддержали акцию: форменная одежда персонала украшена георгиевскими лентами. Представитель "Жуковского" рассказал, что в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне аэропорт получил праздничное оформление: на привокзальной площади открыта аллея флагов, элементы торжественной символики размещены на входной группе, в зонах регистрации и ожидания, на цифровых конструкциях аэропорта и форменной одежде сотрудников аэропорта. В общей зоне аэропорта открыта уникальная фотовыставка, рассказывающая о работе аэродрома в годы войны. Звуковое оповещение пассажирского терминала дополнено аудиотекой песен военных лет. 9 мая на привокзальной территории аэропорта будет работать полевая кухня. Бесплатно воспользоваться ее услугами смогут все вылетающие и прибывающие пассажиры. АВИАКОМПАНИИ "Аэрофлот" с 25 апреля проводит ежегодную акцию: ветераны смогут летать на самолетах авиакомпании бесплатно. Также на 9 мая запланирован "Рейс Победы" SU1182 из Москвы в Волгоград - это благотворительный рейс, выручка с него будет направлена в фонд поддержки ветеранов. Авиакомпания к 9 мая украсит 10 лайнеров символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные логотипы нанесут на самолеты, которые носят имена выдающихся полководцев и героев ВОВ: Г. Жуков, А. Василевский, И. Конев, Р. Малиновский, А. Голованов, В. Чуйков, Ф. Толбухин, В. Гризодубова, А. Печерский, М. Джалиль. "Победа" также предоставляет ветеранам бесплатные перелеты. В рамках акции ветераны, а также их сопровождающие могут оформить билеты на рейсы по внутренней маршрутной сети "Победы", а также между городами России и Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана в период с 25 апреля по 12 мая 2025 года в офисах собственных продаж, представительствах "Аэрофлота" и уполномоченных агентствах. Бесплатный перелет в одну сторону можно совершить в период с 3 по 12 мая 2025 года, а обратный рейс - в течение одного месяца с даты начала поездки. "Россия" с 25 апреля по 12 мая включительно предоставляет бесплатно билеты участникам ВОВ. Благотворительная акция предусматривает также льготу для сопровождающих лиц. Utair ("Ютэйр") в честь 80-летия Великой Победы предоставляет скидки в 40% в города-герои Москву и Санкт-Петербург, "где особенно ярко ощущается торжественность этой знаменательной даты". Такие билеты можно приобрести с 30 апреля по 11 мая включительно по промокоду. В авиакомпании S7 рассказали, что проводят специальную акцию для ветеранов, предлагая им бесплатные авиабилеты в экономическом классе по всем внутрироссийским направлениям, а также на рейсы в страны СНГ. Такие билеты можно оформить до 12 мая 2025 года, а совершить перелет – с 6 по 12 мая 2025 года. Традиционно 9 мая ветеранов на борту будет ожидать поздравление от экипажа. В аэропорту перед вылетом им обеспечат регистрацию на стойках бизнес-класса (или специально выделенных стойках регистрации), бесплатное обслуживание в бизнес-залах или залах повышенной комфортности, а также приоритет на посадку.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
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Бизнес, МОСКВА, ВОЛГОГРАД, АРМЕНИЯ, Аэрофлот, ЮТэйр, аэропорт Шереметьево
03:17 04.05.2025
 
Аэропорты и авиакомпании подготовились к празднованию Дня Победы

Аэропорты и авиакомпании подготовились к празднованию Дня Победы

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Крупнейшие аэропорты и авиакомпании России подготовились к празднованию Дня Победы - украсили привокзальные площади и терминалы, проводят специальные акции для пассажиров, предоставляют ветеранам бесплатные перелеты, рассказали опрошенные РИА Новости авиагавани и перевозчики.
АЭРОПОРТЫ
Аэропорт "Шереметьево" празднично оформлен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По разным терминалам расставлены сотни медиаэкранов, знамена Победы украшают привокзальные площади, а транспорт и спецтехника на летном поле украшены праздничными символами. 9 мая в терминалах прозвучат поздравления и песни военных лет, а сотрудники аэропорта поддержат акцию "Георгиевская ленточка".
В "Домодедово" рассказали, что с середины апреля в пассажирском терминале размещен праздничный декор: установлены тематические баннеры в здании аэровокзального комплекса и на привокзальной площади, также демонстрируются видеоролики. Аэропорт в период празднования 80-летия Победы обеспечит специальное обслуживание для ветеранов Великой Отечественной войны. С 1 по 12 мая обслуживание ветеранов и сопровождающих в VIP-зале будет осуществляться на безвозмездной основе.
Волонтеры приступили с начала мая к работе в пассажирском терминале. Представители молодежных организаций и объединений встречают и сопровождают ветеранов и гостей, прибывающих на торжества, а также раздают желающим георгиевские ленточки. Сотрудники аэропорта также поддержали акцию: форменная одежда персонала украшена георгиевскими лентами.
Представитель "Жуковского" рассказал, что в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне аэропорт получил праздничное оформление: на привокзальной площади открыта аллея флагов, элементы торжественной символики размещены на входной группе, в зонах регистрации и ожидания, на цифровых конструкциях аэропорта и форменной одежде сотрудников аэропорта. В общей зоне аэропорта открыта уникальная фотовыставка, рассказывающая о работе аэродрома в годы войны. Звуковое оповещение пассажирского терминала дополнено аудиотекой песен военных лет.
9 мая на привокзальной территории аэропорта будет работать полевая кухня. Бесплатно воспользоваться ее услугами смогут все вылетающие и прибывающие пассажиры.
АВИАКОМПАНИИ
"Аэрофлот" с 25 апреля проводит ежегодную акцию: ветераны смогут летать на самолетах авиакомпании бесплатно. Также на 9 мая запланирован "Рейс Победы" SU1182 из Москвы в Волгоград - это благотворительный рейс, выручка с него будет направлена в фонд поддержки ветеранов.
Авиакомпания к 9 мая украсит 10 лайнеров символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные логотипы нанесут на самолеты, которые носят имена выдающихся полководцев и героев ВОВ: Г. Жуков, А. Василевский, И. Конев, Р. Малиновский, А. Голованов, В. Чуйков, Ф. Толбухин, В. Гризодубова, А. Печерский, М. Джалиль.
"Победа" также предоставляет ветеранам бесплатные перелеты. В рамках акции ветераны, а также их сопровождающие могут оформить билеты на рейсы по внутренней маршрутной сети "Победы", а также между городами России и Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана в период с 25 апреля по 12 мая 2025 года в офисах собственных продаж, представительствах "Аэрофлота" и уполномоченных агентствах. Бесплатный перелет в одну сторону можно совершить в период с 3 по 12 мая 2025 года, а обратный рейс - в течение одного месяца с даты начала поездки.
"Россия" с 25 апреля по 12 мая включительно предоставляет бесплатно билеты участникам ВОВ. Благотворительная акция предусматривает также льготу для сопровождающих лиц.
Utair ("Ютэйр") в честь 80-летия Великой Победы предоставляет скидки в 40% в города-герои Москву и Санкт-Петербург, "где особенно ярко ощущается торжественность этой знаменательной даты". Такие билеты можно приобрести с 30 апреля по 11 мая включительно по промокоду.
В авиакомпании S7 рассказали, что проводят специальную акцию для ветеранов, предлагая им бесплатные авиабилеты в экономическом классе по всем внутрироссийским направлениям, а также на рейсы в страны СНГ. Такие билеты можно оформить до 12 мая 2025 года, а совершить перелет – с 6 по 12 мая 2025 года.
Традиционно 9 мая ветеранов на борту будет ожидать поздравление от экипажа. В аэропорту перед вылетом им обеспечат регистрацию на стойках бизнес-класса (или специально выделенных стойках регистрации), бесплатное обслуживание в бизнес-залах или залах повышенной комфортности, а также приоритет на посадку.
 
БизнесМОСКВАВОЛГОГРАДАРМЕНИЯАэрофлотЮТэйраэропорт Шереметьево
 
 
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