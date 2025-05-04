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В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения
Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T20:57+0300
2025-05-04T20:57+0300
2025-05-04T20:57+0300
происшествия
росавиация
архангельск
ограничения
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 20.20 мск – введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" (код ИКАО: ULAA) и "Васьково" (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он в своем Telegram-канале.
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росавиация, архангельск, ограничения
Происшествия, Росавиация, Архангельск, ограничения
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения
Росавиация: в архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 20.20 мск – введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" (код ИКАО: ULAA) и "Васьково" (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он в своем Telegram-канале.
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