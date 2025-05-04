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В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения

В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ

В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения

Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T20:57+0300

2025-05-04T20:57+0300

2025-05-04T20:57+0300

происшествия

росавиация

архангельск

ограничения

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения с 20.20 мск введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" и "Васьково" для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 20.20 мск – введены на работу архангельских аэропортов "Талаги" (код ИКАО: ULAA) и "Васьково" (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал он в своем Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250504/aeroport-857259762.html

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росавиация, архангельск, ограничения