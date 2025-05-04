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В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли ограничения
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли ограничения - 04.05.2025, ПРАЙМ
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 23.30 мск в архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково", сообщил официальный представитель Росавиации... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T23:44+0300
2025-05-04T23:44+0300
2025-05-04T23:45+0300
происшествия
архангельск
ограничения
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 23.30 мск в архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились в 20.20 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов."В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" в 23.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
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архангельск, ограничения
Происшествия, Архангельск, ограничения
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли ограничения
Росавиация: в архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" сняли ограничения
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 23.30 мск в архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились в 20.20 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" ввели ограничения
"В архангельских аэропортах "Талаги" и "Васьково" в 23.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.