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"Чаще дешевеют, чем дорожают". Вышел топ-10 самых доступных авто в России
"Чаще дешевеют, чем дорожают". Вышел топ-10 самых доступных авто в России - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Чаще дешевеют, чем дорожают". Вышел топ-10 самых доступных авто в России
Сегодня автомобили в России чаще дешевеют, чем дорожают, утверждают эксперты портала "Автоновости дня", представляя топ-10 самых доступных авто на российском... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T17:15+0300
2025-05-04T17:15+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Сегодня автомобили в России чаще дешевеют, чем дорожают, утверждают эксперты портала "Автоновости дня", представляя топ-10 самых доступных авто на российском рынке по состоянию на май 2025 года.Самым дешевым на сегодняшний день новый автомобилем на рынке РФ эксперты признали LADA Granta. Этот седан в базовой комплектации Standart с 1,6-литровым 90-сильным двигателем в связке с пятиступенчатой "механикой" можно приобрести по цене от 0,749 млн руб.Самый доступный автомобиль среди кроссоверов и внедорожников - трехдверная LADA Niva Legend (классическая "Нива"). В начальной комплектации ее можно приобрести по цене от 1,059 млн руб.А за 1,314 млн руб. можно стать владельцем внедорожника LADA Niva Travel с 80-сильным бензиновым двигателем объемом 1,7 л, пятиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом.Самая доступная иномарка на российском рынке — собранный в 2024 году в Калининграде седан BAIC U5 Plus. Цены на автомобиль в начальной комплектации стартуют от 1,394 млн руб.Рестайлинговую LADA Vesta со 106-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач можно купить по цене от 1,459 млн руб.Цены на компактный китайский кроссовер Livan X3 Pro, оснащенный 1,5-литровым 103-сильным двигателем и вариатором, начинаются с 1,479 млн руб.Еще одна иномарка в списке наиболее доступных — Changan Alsvin 2023 года выпуска по цене от 1,5 млн руб. Как отмечается, в этой сумме учтены 250 тыс. руб. прямой выгоды при полной оплате без кредита.Следующая позиция - отечественный внедорожник УАЗ "Хантер", сошедший с конвейера в 2024 году. Его начальная цена - 1,51млн руб.Минимальная цена на китайский компактный кроссовер JAC JS3 2023 года выпуска, в которой учтена выгода по "спецпредложению" в размере 250 тыс. руб., составляет 1,639 млн. руб. И завершающую - десятую - позицию эксперты "Автоновостей" поставили LADA Largus. Стать владельцем этого пятиместного универсала можно, заплатив как минимум 1,66 млн руб.
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россия, цены, рейтинг
Экономика, РОССИЯ, цены, рейтинг
"Чаще дешевеют, чем дорожают". Вышел топ-10 самых доступных авто в России
"Автоновости дня" перечислили 10 самых дешевых автомобилей в России в мае
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ.
Сегодня автомобили в России чаще дешевеют, чем дорожают, утверждают эксперты портала "Автоновости дня"
, представляя топ-10 самых доступных авто на российском рынке по состоянию на май 2025 года.
Самым дешевым на сегодняшний день новый автомобилем на рынке РФ эксперты признали LADA Granta. Этот седан в базовой комплектации Standart с 1,6-литровым 90-сильным двигателем в связке с пятиступенчатой "механикой" можно приобрести по цене от 0,749 млн руб.
Самый доступный автомобиль среди кроссоверов и внедорожников - трехдверная LADA Niva Legend (классическая "Нива"). В начальной комплектации ее можно приобрести по цене от 1,059 млн руб.
А за 1,314 млн руб. можно стать владельцем внедорожника LADA Niva Travel с 80-сильным бензиновым двигателем объемом 1,7 л, пятиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом.
Эксперты рассказали о динамике цен на новые автомобили в России
Самая доступная иномарка на российском рынке — собранный в 2024 году в Калининграде седан BAIC U5 Plus. Цены на автомобиль в начальной комплектации стартуют от 1,394 млн руб.
Рестайлинговую LADA Vesta со 106-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач можно купить по цене от 1,459 млн руб.
Цены на компактный китайский кроссовер Livan X3 Pro, оснащенный 1,5-литровым 103-сильным двигателем и вариатором, начинаются с 1,479 млн руб.
Еще одна иномарка в списке наиболее доступных — Changan Alsvin 2023 года выпуска по цене от 1,5 млн руб. Как отмечается, в этой сумме учтены 250 тыс. руб. прямой выгоды при полной оплате без кредита.
Следующая позиция - отечественный внедорожник УАЗ "Хантер", сошедший с конвейера в 2024 году. Его начальная цена - 1,51млн руб.
Минимальная цена на китайский компактный кроссовер JAC JS3 2023 года выпуска, в которой учтена выгода по "спецпредложению" в размере 250 тыс. руб., составляет 1,639 млн. руб.
И завершающую - десятую - позицию эксперты "Автоновостей" поставили LADA Largus. Стать владельцем этого пятиместного универсала можно, заплатив как минимум 1,66 млн руб.