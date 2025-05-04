https://1prime.ru/20250504/avtomobili-857259255.html

"Чаще дешевеют, чем дорожают". Вышел топ-10 самых доступных авто в России

"Чаще дешевеют, чем дорожают". Вышел топ-10 самых доступных авто в России - 04.05.2025, ПРАЙМ

"Чаще дешевеют, чем дорожают". Вышел топ-10 самых доступных авто в России

Сегодня автомобили в России чаще дешевеют, чем дорожают, утверждают эксперты портала "Автоновости дня", представляя топ-10 самых доступных авто на российском... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T17:15+0300

2025-05-04T17:15+0300

2025-05-04T17:30+0300

экономика

россия

цены

рейтинг

https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Сегодня автомобили в России чаще дешевеют, чем дорожают, утверждают эксперты портала "Автоновости дня", представляя топ-10 самых доступных авто на российском рынке по состоянию на май 2025 года.Самым дешевым на сегодняшний день новый автомобилем на рынке РФ эксперты признали LADA Granta. Этот седан в базовой комплектации Standart с 1,6-литровым 90-сильным двигателем в связке с пятиступенчатой "механикой" можно приобрести по цене от 0,749 млн руб.Самый доступный автомобиль среди кроссоверов и внедорожников - трехдверная LADA Niva Legend (классическая "Нива"). В начальной комплектации ее можно приобрести по цене от 1,059 млн руб.А за 1,314 млн руб. можно стать владельцем внедорожника LADA Niva Travel с 80-сильным бензиновым двигателем объемом 1,7 л, пятиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом.Самая доступная иномарка на российском рынке — собранный в 2024 году в Калининграде седан BAIC U5 Plus. Цены на автомобиль в начальной комплектации стартуют от 1,394 млн руб.Рестайлинговую LADA Vesta со 106-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач можно купить по цене от 1,459 млн руб.Цены на компактный китайский кроссовер Livan X3 Pro, оснащенный 1,5-литровым 103-сильным двигателем и вариатором, начинаются с 1,479 млн руб.Еще одна иномарка в списке наиболее доступных — Changan Alsvin 2023 года выпуска по цене от 1,5 млн руб. Как отмечается, в этой сумме учтены 250 тыс. руб. прямой выгоды при полной оплате без кредита.Следующая позиция - отечественный внедорожник УАЗ "Хантер", сошедший с конвейера в 2024 году. Его начальная цена - 1,51млн руб.Минимальная цена на китайский компактный кроссовер JAC JS3 2023 года выпуска, в которой учтена выгода по "спецпредложению" в размере 250 тыс. руб., составляет 1,639 млн. руб. И завершающую - десятую - позицию эксперты "Автоновостей" поставили LADA Largus. Стать владельцем этого пятиместного универсала можно, заплатив как минимум 1,66 млн руб.

https://1prime.ru/20250404/avto-856341794.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цены, рейтинг