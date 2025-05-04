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Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом
Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом - 04.05.2025, ПРАЙМ
Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом
Техасская база Старбейс, где располагается штаб-квартира компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, станет самостоятельным городом, передает... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T04:50+0300
2025-05-04T04:50+0300
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Техасская база Старбейс, где располагается штаб-квартира компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, станет самостоятельным городом, передает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные результаты голосования.
Ранее власти округа Камерон в Техасе одобрили проведение 3 мая общественного голосования о возможности превращения Старбейс в новый муниципалитет. По данным телеканала ABC, в декабре прошлого года более 70 местных жителей подписали петицию с просьбой провести голосование для утверждения Старбейса в качестве муниципального образования. Из текста петиции следует, что в Старбейсе проживают более 200 человек.
"Избиратели в южном Техасе принесли Илону Маску решительную победу, подавляющим большинством голосов поддержав создание Старбейса в качестве самостоятельного города", - говорится в сообщении агентства Блумберг со ссылкой на предварительные результаты голосования.
Из 177 подсчитанных голосов против превращения базы в город было только четверо. Отмечается, что голосованием также были избраны три городских чиновника, все они - бывшие или действующие сотрудники SpaceX.
Илон Маск прокомментировал результаты голосования на своей странице в соцсети Х, отметив, что Старбейс теперь - "настоящий город".
Старбейс - строящийся с 2010-х годов в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship. В январе 2024 года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.
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Бизнес, Экономика, ТЕХАС, Техас, МОСКВА, SpaceX
Техасская база SpaceX станет самостоятельным городом
Блумберг: база SpaceX в Техасе станет самостоятельным городом
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Техасская база Старбейс, где располагается штаб-квартира компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, станет самостоятельным городом, передает агентство Блумберг со ссылкой на предварительные результаты голосования.
Ранее власти округа Камерон в Техасе одобрили проведение 3 мая общественного голосования о возможности превращения Старбейс в новый муниципалитет. По данным телеканала ABC, в декабре прошлого года более 70 местных жителей подписали петицию с просьбой провести голосование для утверждения Старбейса в качестве муниципального образования. Из текста петиции следует, что в Старбейсе проживают более 200 человек.
"Избиратели в южном Техасе принесли Илону Маску решительную победу, подавляющим большинством голосов поддержав создание Старбейса в качестве самостоятельного города", - говорится в сообщении агентства Блумберг со ссылкой на предварительные результаты голосования.
Из 177 подсчитанных голосов против превращения базы в город было только четверо. Отмечается, что голосованием также были избраны три городских чиновника, все они - бывшие или действующие сотрудники SpaceX.
Илон Маск прокомментировал результаты голосования на своей странице в соцсети Х, отметив, что Старбейс теперь - "настоящий город".
Старбейс - строящийся с 2010-х годов в районе города Браунсвилл на побережье Мексиканского залива в Техасе комплекс для запуска сверхмощного космического корабля Starship. В январе 2024 года местные власти попросили федеральные органы использовать Старбейс в качестве официального названия региона.