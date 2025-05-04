https://1prime.ru/20250504/blokada-857264141.html
Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля
Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля - 04.05.2025, ПРАЙМ
Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о введении полной воздушной блокады Израиля постоянными... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T23:21+0300
2025-05-04T23:21+0300
2025-05-04T23:21+0300
хуситы
блокада
авиация
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ДОХА, 4 мая - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о введении полной воздушной блокады Израиля постоянными обстрелами аэропортов в ответ на усиление военных действий в палестинском секторе Газа, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. "Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион... Мы призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и призываем отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов", - отмечается в сообщении.
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хуситы, блокада, авиация
Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля
Хуситы объявили о введении блокады на полеты гражданской авиации в Израиль
ДОХА, 4 мая - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о введении полной воздушной блокады Израиля постоянными обстрелами аэропортов в ответ на усиление военных действий в палестинском секторе Газа, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
"Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион... Мы призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и призываем отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов", - отмечается в сообщении.
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