https://1prime.ru/20250504/blokada-857264141.html

Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля

Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля - 04.05.2025, ПРАЙМ

Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о введении полной воздушной блокады Израиля постоянными... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T23:21+0300

2025-05-04T23:21+0300

2025-05-04T23:21+0300

хуситы

блокада

авиация

https://cdnn.1prime.ru/img/84267/02/842670299_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_118ce3050121259d7480c5a375f1b66a.jpg

ДОХА, 4 мая - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о введении полной воздушной блокады Израиля постоянными обстрелами аэропортов в ответ на усиление военных действий в палестинском секторе Газа, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. "Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион... Мы призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и призываем отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250430/khusity-857182778.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

хуситы, блокада, авиация