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В "Победе" рассказали о праздновании Дня Победы в Молдавии

В "Победе" рассказали о праздновании Дня Победы в Молдавии - 04.05.2025, ПРАЙМ

В "Победе" рассказали о праздновании Дня Победы в Молдавии

День Победы в Молдавии в этом году будет массово отмечаться по всей стране, несмотря на то что центральные власти никак не участвуют в организации праздничных... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T07:15+0300

2025-05-04T07:15+0300

2025-05-04T07:15+0300

общество

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экономика

молдавия

майя санду

евгения гуцул

комсомольская правда

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КИШИНЕВ, 4 мая - ПРАЙМ. День Победы в Молдавии в этом году будет массово отмечаться по всей стране, несмотря на то что центральные власти никак не участвуют в организации праздничных мероприятий, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертный полк". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. "В нашей стране мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной, традиционно проходят на очень высоком уровне. В этом году мероприятий особенно много, торжественности добавляет включение органов местного самоуправления. К сожалению, центральные власти никаким образом не отмечают эту дату, но в регионах мероприятия проводят с большим размахом. В Гагаузии 2025 год даже объявлен годом 80-летия Победы", - заявил Петрович. Он отметил, что существует достаточное количество организаций и людей, которые помогают проведению подобных мероприятий на достойном уровне. "В первую очередь помогает посольство Российской Федерации в Молдавии, благодаря посольству в этом году была организована доставка медалей к 80-летию Победы, которые были вручены ветеранам. Речь идет и о материальной помощи со стороны правительства Москвы и посольства России. Но и сами люди в Молдавии активно организуются, собирают материальную помощь, различные местные общественные организации просят списки необходимых продуктов питания и лекарств для ветеранов, проводятся праздничные акции. Неравнодушных граждан много в нашей стране", - подчеркнул Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, молдавия, майя санду, евгения гуцул, комсомольская правда