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США вынудили ЕС укреплять связи с Индо-Тихоокеанским блоком, пишет FT

США вынудили ЕС укреплять связи с Индо-Тихоокеанским блоком, пишет FT - 04.05.2025, ПРАЙМ

США вынудили ЕС укреплять связи с Индо-Тихоокеанским блоком, пишет FT

Европейский союз рассматривает возможность укрепления отношений с Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на фоне... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T18:36+0300

2025-05-04T18:36+0300

2025-05-04T18:38+0300

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает возможность укрепления отношений с Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) на фоне новой торговой политики президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times. CPTPP (Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве) – это соглашение, заключенное 11 странами-членами ТТП после выхода США. Оно было принято в декабре 2018 года. Великобритания стала первой страной, присоединившейся к соглашению с 2018 года. Теперь соглашение объединяет 12 государств. Общая численность населения составляет 580 миллионов человек, ВВП – 15% от мирового, около 14,7 триллиона долларов. "Возвращение Дональда Трампа в Белый дом привело к возобновлению приостановленного плана по формированию стратегического партнерства между ЕС и ключевым торговым блоком Индо-Тихоокеанского региона… Планы по укреплению связей между Брюсселем и Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве… стали набирать обороты после объявления Трампом в апреле "дня освобождения" и введения им пошлин", - передает издание со ссылкой на неназванных европейских чиновников и высокопоставленных дипломатов. Вероятно, планируется сближение по вопросам цифровой торговли и торговли товарами. Газета отмечает, что подобный шаг свидетельствует о существенном изменении политики руководства Евросоюза. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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ес, дональд трамп, пошлины, cptpp