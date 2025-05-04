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Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1" - 04.05.2025, ПРАЙМ
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"
Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1",... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:15+0300
2025-05-04T12:15+0300
2025-05-04T12:15+0300
россия
общество
дальний восток
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - ПРАЙМ. Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в квартире, которая находится в его кремлевской резиденции. Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает "дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России".
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россия, общество , дальний восток, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Дальний Восток, Владимир Путин
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"
Новый фильм о Путине в честь 25-летия его инаугурации вышел в эфир телеканала "Россия 1"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - ПРАЙМ. Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в квартире, которая находится в его кремлевской резиденции.
Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает "дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России".
Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации