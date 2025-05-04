Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1" - 04.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250504/film-857255490.html
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1" - 04.05.2025, ПРАЙМ
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"
Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1",... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:15+0300
2025-05-04T12:15+0300
россия
общество
дальний восток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856782194_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_4c19279129f6007994c48f0fdead78c4.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - ПРАЙМ. Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в квартире, которая находится в его кремлевской резиденции. Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает "дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России".
https://1prime.ru/20250504/putin-857254646.html
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/11/856782194_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_86beae579d7db1b7005e3bd7121ae938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , дальний восток, владимир путин
РОССИЯ, Общество , Дальний Восток, Владимир Путин
12:15 04.05.2025
 
Новый документальный фильм о Путине вышел в эфир телеканала "Россия 1"

Новый фильм о Путине в честь 25-летия его инаугурации вышел в эфир телеканала "Россия 1"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани
Встреча президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - ПРАЙМ. Новый документальный фильм о президенте России Владимире Путине, приуроченный к 25-летней годовщине его первой инаугурации, вышел в эфир телеканала "Россия 1", первыми его увидели жители Дальнего Востока.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства ответил на самые острые вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет и показал ранее неизвестные детали своего быта и обстановки в квартире, которая находится в его кремлевской резиденции.
Российский лидер, в частности, ответил на вопросы, связанные с ситуацией на Украине, рассказал, что в некоторые моменты своей жизни, как и все русские люди, испытывает желание обратиться к Богу, и признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы, а продолжает "дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России".
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Путин рассказал, почему Россия сохраняет хладнокровие в период спецоперации
10:55
 
РОССИЯОбществоДальний ВостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала