https://1prime.ru/20250504/geopolitika-857263412.html

"Россия, Китай и США". Советник ЦРУ объяснил правила трехсторонней игры

"Россия, Китай и США". Советник ЦРУ объяснил правила трехсторонней игры - 04.05.2025, ПРАЙМ

"Россия, Китай и США". Советник ЦРУ объяснил правила трехсторонней игры

Российская Федерация, Китай и Соединенные Штаты участвуют в трехсторонней игре в покер. Это единственные страны, имеющие значение в геополитике, утверждает в... | 04.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российская Федерация, Китай и Соединенные Штаты участвуют в трехсторонней игре в покер. Это единственные страны, имеющие значение в геополитике, утверждает в материале для The Daily Reckoning экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.В частности, он отмечает: "Сегодня мир участвует в трехсторонней игре в покер. Россия, Китай и США — единственные настоящие сверхдержавы и единственные три страны, которые имеют значение в геополитике.Что же касается всех других государств, то, на взгляд Рикардса, они или выступают как союзники "Большой тройки", или просто являются "второстепенными державами".Вместе с тем бывший советник ЦРУ раскрыл непреложное правило трехсторонней игры в покер: два игрока объединяют усилия, стремясь выбить третьего из игры.При этом он подчеркивает, что в настоящий момент Россия и Китай объединились, чтобы противостоять Соединенным Штатам. "Именно Россия и Китай сформировали прочный альянс в ущерб Соединенным Штатам", - говорится в статье. В качестве аргумента Рикардс напомнил, что Российская Федерация поддерживала КНР в торговых войнах, а недавно Москва оказала поддержку китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, против которой Соединенные Штаты ввели "серьезные санкции".

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россия, китай, сша, геополитика, экспертное мнение