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В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" - 04.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда"
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" - 04.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда"
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T01:20+0300
2025-05-04T01:20+0300
экономика
бизнес
общество
антон котяков
госдума
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников оборонно-промышленного комплекса, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК", - сказано в письме. По мнению Лантратовой, в условиях текущих геополитических вызовов особенно важно обеспечить социальную защиту работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны, и в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, поддержка этих специалистов должна быть усилена. В обращении депутат Госдумы подчеркнула, что во время специальной военной операции сотрудники ОПК трудятся в усиленном режиме, часто без выходных, обеспечивая бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений, и их вклад в национальную безопасность признан, но на законодательном уровне меры социальной поддержки пока недостаточны. В этой связи предлагается упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников ОПК - освободить их от требования наличия ведомственных наград и снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Отмечается, что такая мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту страны.
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бизнес, общество , антон котяков, госдума
Экономика, Бизнес, Общество , Антон Котяков, Госдума
01:20 04.05.2025
 
В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда"

Лантратова предложила упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников ОПК

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников оборонно-промышленного комплекса, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК", - сказано в письме.
По мнению Лантратовой, в условиях текущих геополитических вызовов особенно важно обеспечить социальную защиту работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны, и в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, поддержка этих специалистов должна быть усилена.
В обращении депутат Госдумы подчеркнула, что во время специальной военной операции сотрудники ОПК трудятся в усиленном режиме, часто без выходных, обеспечивая бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений, и их вклад в национальную безопасность признан, но на законодательном уровне меры социальной поддержки пока недостаточны.
В этой связи предлагается упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников ОПК - освободить их от требования наличия ведомственных наград и снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.
Отмечается, что такая мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту страны.
 
ЭкономикаБизнесОбществоАнтон КотяковГосдума
 
 
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