https://1prime.ru/20250504/gosduma-857251512.html

В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда"

В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда" - 04.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили упростить присвоение звания "Ветеран труда"

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T01:20+0300

2025-05-04T01:20+0300

2025-05-04T01:20+0300

экономика

бизнес

общество

антон котяков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857251512.jpg?1746310818

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников оборонно-промышленного комплекса, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется необходимым рассмотреть вопрос об упрощении порядка присвоения категории "Ветеран труда" для специалистов ОПК", - сказано в письме. По мнению Лантратовой, в условиях текущих геополитических вызовов особенно важно обеспечить социальную защиту работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны, и в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, поддержка этих специалистов должна быть усилена. В обращении депутат Госдумы подчеркнула, что во время специальной военной операции сотрудники ОПК трудятся в усиленном режиме, часто без выходных, обеспечивая бесперебойную работу предприятий и поставки вооружений, и их вклад в национальную безопасность признан, но на законодательном уровне меры социальной поддержки пока недостаточны. В этой связи предлагается упростить присвоение звания "Ветеран труда" для работников ОПК - освободить их от требования наличия ведомственных наград и снизить необходимый стаж: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Отмечается, что такая мера поможет укрепить престиж профессий в оборонной сфере, обеспечить социальную справедливость и признание тем, кто вносит значительный вклад в защиту страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , антон котяков, госдума