https://1prime.ru/20250504/grenlandiya-857262281.html

Трамп не исключил силовой захват Гренландии

Трамп не исключил силовой захват Гренландии - 04.05.2025, ПРАЙМ

Трамп не исключил силовой захват Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии. | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T21:34+0300

2025-05-04T21:34+0300

2025-05-04T21:34+0300

политика

дональд трамп

войска

захват

гренландия

https://cdnn.1prime.ru/img/83024/66/830246611_0:88:3331:1961_1920x0_80_0_0_1d69452afc606a3fb04aff5aa637a0a2.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии. В интервью телеканалу NBC News американского лидера спросили, может ли он при определенных обстоятельствах принять решение об отправке американских военных, чтобы "заявить права" на Гренландию. "Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", - ответил президент США. Трамп также подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, им необходим остров для обеспечения международной безопасности".

https://1prime.ru/20250427/ssha-857065295.html

гренландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, войска, захват, гренландия