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Трамп не исключил силовой захват Гренландии
Трамп не исключил силовой захват Гренландии - 04.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не исключил силовой захват Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T21:34+0300
2025-05-04T21:34+0300
2025-05-04T21:34+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии. В интервью телеканалу NBC News американского лидера спросили, может ли он при определенных обстоятельствах принять решение об отправке американских военных, чтобы "заявить права" на Гренландию. "Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", - ответил президент США. Трамп также подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, им необходим остров для обеспечения международной безопасности".
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дональд трамп, войска, захват, гренландия
Политика, Дональд Трамп, войска, захват, Гренландия
Трамп не исключил силовой захват Гренландии
Трамп заявил, что может отправить американские войска для захвата Гренландии
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии.
В интервью телеканалу NBC News американского лидера спросили, может ли он при определенных обстоятельствах принять решение об отправке американских военных, чтобы "заявить права" на Гренландию.
"Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", - ответил президент США.
Новый премьер Гренландии заявил о готовности острова к партнерству с США
Трамп также подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, им необходим остров для обеспечения международной безопасности".