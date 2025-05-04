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Трамп не исключил силовой захват Гренландии - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп не исключил силовой захват Гренландии
Трамп не исключил силовой захват Гренландии - 04.05.2025, ПРАЙМ
Трамп не исключил силовой захват Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T21:34+0300
2025-05-04T21:34+0300
политика
дональд трамп
войска
захват
гренландия
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии. В интервью телеканалу NBC News американского лидера спросили, может ли он при определенных обстоятельствах принять решение об отправке американских военных, чтобы "заявить права" на Гренландию. "Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", - ответил президент США. Трамп также подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, им необходим остров для обеспечения международной безопасности".
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дональд трамп, войска, захват, гренландия
Политика, Дональд Трамп, войска, захват, Гренландия
21:34 04.05.2025
 
Трамп не исключил силовой захват Гренландии

Трамп заявил, что может отправить американские войска для захвата Гренландии

© РИА Новости . А. Свердлов | Перейти в медиабанк%Репродукция картины "Гренландия" американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971)
%Репродукция картины Гренландия американского художника и писателя Рокуэлла Кента (1882-1971) - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . А. Свердлов
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных обстоятельствах может отправить американские войска для захвата Гренландии.
В интервью телеканалу NBC News американского лидера спросили, может ли он при определенных обстоятельствах принять решение об отправке американских военных, чтобы "заявить права" на Гренландию.
"Это может случиться. Я сомневаюсь, что случится, но определенно может", - ответил президент США.
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Трамп также подчеркнул, что США "очень сильно" нуждаются в Гренландии, им необходим остров для обеспечения международной безопасности".
 
ПолитикаДональд ТрампвойсказахватГренландия
 
 
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