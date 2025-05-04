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Минобороны Индии пропустит празднование Дня Победы в Москве - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Минобороны Индии пропустит празднование Дня Победы в Москве
Минобороны Индии пропустит празднование Дня Победы в Москве - 04.05.2025, ПРАЙМ
Минобороны Индии пропустит празднование Дня Победы в Москве
Министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, пропустит празднование Дня Победы 9 мая в Москве, сообщает издание India Today со ссылкой на источники. | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T09:52+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – ПРАЙМ. Министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, пропустит празднование Дня Победы 9 мая в Москве, сообщает издание India Today со ссылкой на источники. "Сингх должен был посетить Москву вместо премьер-министра Нарендры Моди, которого Россия пригласила на парад, но его поездка была отменена в связи с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце", - сообщили собеседники издания Ожидается, что Индию на параде в ознаменование 80-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне представит замминистра обороны страны Санджай Сет. В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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индия, нарендра моди, россия, визит
ИНДИЯ, Нарендра Моди, РОССИЯ, визит
09:52 04.05.2025
 
Минобороны Индии пропустит празднование Дня Победы в Москве

India Today: поездка минобороны Индии в Москву на 9 мая отменена из-за теракта в Пахалгаме

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – ПРАЙМ. Министр обороны Индии Раджнат Сингх, скорее всего, пропустит празднование Дня Победы 9 мая в Москве, сообщает издание India Today со ссылкой на источники.
"Сингх должен был посетить Москву вместо премьер-министра Нарендры Моди, которого Россия пригласила на парад, но его поездка была отменена в связи с терактом в Пахалгаме в прошлом месяце", - сообщили собеседники издания
Ожидается, что Индию на параде в ознаменование 80-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне представит замминистра обороны страны Санджай Сет.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая Москву планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. На парад Победы на Красной площади также собираются приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
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Вчера, 17:57
 
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