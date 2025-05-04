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Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию - 04.05.2025, ПРАЙМ

Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию

Китай по итогам прошлого года впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию наряду с Белоруссией и Египтом, подсчитало РИА Новости... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T11:19+0300

2025-05-04T11:19+0300

2025-05-04T11:19+0300

экономика

россия

китай

египет

белоруссия

картофель

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Китай по итогам прошлого года впервые с 2019 года вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию наряду с Белоруссией и Египтом, подсчитало РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических порталов и по открытым данным. Больше всего картофеля Россия в прошлом году купила у Белоруссии, которая отвоевала первое место у Египта. Объемы российского импорта составили 193,8 тысячи тонн. Египет, сместившийся за год на второе место, поставил 75,3 тысячи тонн картофеля на 47,9 миллиона долларов. Замкнул тройку Китай, поднявшийся на две строчки - 46,7 тысячи тонн на 17,3 миллиона долларов. При этом Поднебесная впервые с 2019 года снова смогла войти в тройку главных поставщиков картошки в Россию. Следом расположились Азербайджан - 42,5 тысячи тонн (18,3 миллиона долларов) и Грузия - 8,4 тысячи тонн (3,3 миллиона долларов). Замкнули топ-10 экспортеров Казахстан (4,4 тысячи тонн), Пакистан (2,3 тысячи тонн), Киргизия (1,1 тысячи тонн), Сербия (566 тонн) и Германия (293 тонны). Сильнее всего за год Россия нарастила импорт картофеля из Армении - в 805 раз (до 116 тонн), Турции - в 47 раз (до 24 тонн), Грузии - в 7 раз, Китая - в 5 раз и Киргизии - в 3,2 раза.

https://1prime.ru/20250502/myaso-857226744.html

китай

египет

белоруссия

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россия, китай, египет, белоруссия, картофель