https://1prime.ru/20250504/kitay-857255665.html

Консенсус лидеров России и Китая углубит взаимодоверие, считает МИД КНР

Консенсус лидеров России и Китая углубит взаимодоверие, считает МИД КНР - 04.05.2025, ПРАЙМ

Консенсус лидеров России и Китая углубит взаимодоверие, считает МИД КНР

Консенсус, достигнутый лидерами России и Китая, станет основой для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия и послужит стимулом для расширения... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T12:18+0300

2025-05-04T12:18+0300

2025-05-04T12:18+0300

политика

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 4 мая – ПРАЙМ. Консенсус, достигнутый лидерами России и Китая, станет основой для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия и послужит стимулом для расширения сотрудничества между двумя странами во всех сферах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР, где подчеркивается важность координации усилий на фоне меняющейся международной обстановки.В этом контексте МИД КНР напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 7 по 10 мая по приглашению президента России Владимира Путина. В рамках визита он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, что придает визиту как символическое, так и политическое значение."Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. МИД КНР выразил уверенность, что достигнутые договоренности углубят стратегическое партнерство России и Китая и наполнят его новым содержанием, в том числе за счет расширения практического сотрудничества в ключевых отраслях. Такое взаимодействие, как считают в Пекине, будет способствовать стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.Кроме того, в китайском МИД отметили, что Китай и Россия намерены продолжать тесную координацию в рамках ООН, ШОС и БРИКС, а также совместно направлять глобальное управление в конструктивное русло. В ведомстве подчеркнули стремление к укреплению позиций Глобального Юга и усилению развивающихся стран.Одной из центральных тем, по мнению китайской стороны, остается противодействие попыткам одностороннего давления. Китай и Россия, как подчеркнули в заявлении МИД КНР, продолжат "занимать четкую позицию против политики односторонних действий и запугивания, будут работать вместе для продвижения равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации".

https://1prime.ru/20250504/vizit-857254295.html

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин