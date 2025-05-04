https://1prime.ru/20250504/kitay-857255665.html
Консенсус лидеров России и Китая углубит взаимодоверие, считает МИД КНР
Консенсус лидеров России и Китая углубит взаимодоверие, считает МИД КНР - 04.05.2025, ПРАЙМ
Консенсус лидеров России и Китая углубит взаимодоверие, считает МИД КНР
Консенсус, достигнутый лидерами России и Китая, станет основой для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия и послужит стимулом для расширения... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T12:18+0300
2025-05-04T12:18+0300
2025-05-04T12:18+0300
политика
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ПЕКИН, 4 мая – ПРАЙМ. Консенсус, достигнутый лидерами России и Китая, станет основой для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия и послужит стимулом для расширения сотрудничества между двумя странами во всех сферах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР, где подчеркивается важность координации усилий на фоне меняющейся международной обстановки.В этом контексте МИД КНР напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 7 по 10 мая по приглашению президента России Владимира Путина. В рамках визита он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, что придает визиту как символическое, так и политическое значение."Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. МИД КНР выразил уверенность, что достигнутые договоренности углубят стратегическое партнерство России и Китая и наполнят его новым содержанием, в том числе за счет расширения практического сотрудничества в ключевых отраслях. Такое взаимодействие, как считают в Пекине, будет способствовать стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.Кроме того, в китайском МИД отметили, что Китай и Россия намерены продолжать тесную координацию в рамках ООН, ШОС и БРИКС, а также совместно направлять глобальное управление в конструктивное русло. В ведомстве подчеркнули стремление к укреплению позиций Глобального Юга и усилению развивающихся стран.Одной из центральных тем, по мнению китайской стороны, остается противодействие попыткам одностороннего давления. Китай и Россия, как подчеркнули в заявлении МИД КНР, продолжат "занимать четкую позицию против политики односторонних действий и запугивания, будут работать вместе для продвижения равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации".
https://1prime.ru/20250504/vizit-857254295.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Консенсус лидеров России и Китая углубит взаимодоверие, считает МИД КНР
МИД КНР: консенсус лидеров России и Китая позволит расширить сотрудничество стран
ПЕКИН, 4 мая – ПРАЙМ. Консенсус, достигнутый лидерами России и Китая, станет основой для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия и послужит стимулом для расширения сотрудничества между двумя странами во всех сферах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР, где подчеркивается важность координации усилий на фоне меняющейся международной обстановки.
В этом контексте МИД КНР напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 7 по 10 мая по приглашению президента России Владимира Путина. В рамках визита он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, что придает визиту как символическое, так и политическое значение.
"Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Россию проведет стратегический диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития китайско-российских отношений в новых условиях, а также по ряду важных международных и региональных вопросов", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
МИД КНР выразил уверенность, что достигнутые договоренности углубят стратегическое партнерство России и Китая и наполнят его новым содержанием, в том числе за счет расширения практического сотрудничества в ключевых отраслях. Такое взаимодействие, как считают в Пекине, будет способствовать стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.
Кроме того, в китайском МИД отметили, что Китай и Россия намерены продолжать тесную координацию в рамках ООН, ШОС и БРИКС, а также совместно направлять глобальное управление в конструктивное русло. В ведомстве подчеркнули стремление к укреплению позиций Глобального Юга и усилению развивающихся стран.
Одной из центральных тем, по мнению китайской стороны, остается противодействие попыткам одностороннего давления. Китай и Россия, как подчеркнули в заявлении МИД КНР, продолжат "занимать четкую позицию против политики односторонних действий и запугивания, будут работать вместе для продвижения равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации".
В Кремле сообщили о визите Си Цзиньпина в Россию 7-10 мая