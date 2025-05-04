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Командир "Ахмата" рассказал о действиях боевиков ВСУ в Курской области

Командир "Ахмата" рассказал о действиях боевиков ВСУ в Курской области - 04.05.2025, ПРАЙМ

Командир "Ахмата" рассказал о действиях боевиков ВСУ в Курской области

Ряд боевиков ВСУ вели себя как фашисты во время захвата Курской области, пытаясь убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские, | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T07:30+0300

2025-05-04T07:30+0300

2025-05-04T07:30+0300

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КУРСК, 4 мая - ПРАЙМ. Ряд боевиков ВСУ вели себя как фашисты во время захвата Курской области, пытаясь убить максимальное количество мирных жителей всего лишь за то, что они русские, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Факт заключается в том, что были такие подразделения и часть бойцов ВСУ, которые вообще вели себя как фашисты, максимальное количество пытались убить мирных жителей всего лишь за то, что они русские. Вот такие факты у нас есть, и они не единичны", - сказал Алаудинов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

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