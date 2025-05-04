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Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис - 04.05.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, в ходе которого подчеркнул готовность Москвы содействовать... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T20:42+0300

2025-05-04T20:42+0300

2025-05-04T20:54+0300

политика

сергей лавров

телефонный разговор

мид

пакистан

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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, в ходе которого подчеркнул готовность Москвы содействовать урегулированию противоречий Исламабада и Нью-Дели, сообщил в воскресенье МИД России. "Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", - говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Отмечается, что разговор прошел по инициативе пакистанской стороны. В субботу Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы глава МИД РФ призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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сергей лавров, телефонный разговор, мид, пакистан