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Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис - 04.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис - 04.05.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, в ходе которого подчеркнул готовность Москвы содействовать... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T20:42+0300
2025-05-04T20:54+0300
политика
сергей лавров
телефонный разговор
мид
пакистан
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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, в ходе которого подчеркнул готовность Москвы содействовать урегулированию противоречий Исламабада и Нью-Дели, сообщил в воскресенье МИД России. "Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", - говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства. Отмечается, что разговор прошел по инициативе пакистанской стороны. В субботу Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы глава МИД РФ призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сергей лавров, телефонный разговор, мид, пакистан
Политика, Сергей Лавров, Телефонный разговор, МИД, ПАКИСТАН
20:42 04.05.2025 (обновлено: 20:54 04.05.2025)
 
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Пакистана индо-пакистанский кризис

Лавров: Россия готова содействовать разрешению противоречий Индии и Пакистана

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхак Даром, в ходе которого подчеркнул готовность Москвы содействовать урегулированию противоречий Исламабада и Нью-Дели, сообщил в воскресенье МИД России.
"Особое внимание было уделено значительному росту напряжённости между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации, возникшей в результате теракта 22 апреля в районе города Пахалгама, при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", - говорится в сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что разговор прошел по инициативе пакистанской стороны.
В субботу Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В ходе беседы глава МИД РФ призвал к урегулированию разногласий между властями в Нью-Дели и Исламабаде политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе, согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения
Вчера, 17:57
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ПолитикаСергей ЛавровТелефонный разговорМИДПАКИСТАН
 
 
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